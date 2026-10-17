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Cancelarul Friedrich Merz, vizat de o înşelătorie tip phishing

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei
Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Cancelarul german se află pe lista persoanelor şi instituţiilor vizate de mesajele de tip phishing transmise de hackeri după ce aceştia au spart contul de mail al unei filiale CDU.

Contul de mail al filialei Uniunii Creştin-Democrate (CDU) din oraşul german Heilbronn a fost spart de hackeri iar aceştia au trimis, ulterior, către către departamente guvernamentale, contacte politice şi chiar cancelarului Friedrich Merz, mesaje de tip phishing.

Mesajele de tip phishing sunt înșelătorii online prin care infractorii cibernetici se dau drept instituții de încredere (bănci, bănci, companii de curierat, servicii de streaming, instituții de stat) pentru a vă păcăli să le dezvăluiți date sensibile, personale, cum ar fi parolele, numerele de card bancar sau codurile PIN ale cardurilor.

Poliţia din Heilbronn a transmis că e-mailul a fost trimis către aproximativ 6.500 de contacte, multe dintre ele având roluri legate de securitate. "Ştim, de exemplu, că un astfel de mesaj a ajuns şi la cancelarul federal", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Mesajul conţine un link de invitaţie la un eveniment la care este anunţată participarea unor personalităţi importante.

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