Cod roșu de vreme extremă la Istanbul! MAE avertizează românii după potopul istoric soldat cu morți și dispăruți / FOTO: colaj capturi video YouTube

Alertă de ultimă oră pentru românii care călătoresc în Turcia: MAE a transmis o atenționare după ce autoritățile locale au instituit Cod roșu de ploi torențiale și vânt extrem în regiunea Istanbul pentru 17 și 18 octombrie. Zborurile de pe cele două mari aeroporturi riscă întârzieri majore sau anulări, iar transportul urban poate fi paralizat. Avertizarea vine după un potop istoric care a ucis trei oameni și a lăsat în urmă mii de persoane evacuate din calea apelor.

Vești proaste pentru mii de români aflați în Turcia sau cu planuri de călătorie spre Bosfor la final de săptămână. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie de grad maxim după ce Autoritatea de Management a Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD) a activat codul roșu de vreme severă pentru regiunea Istanbul, valabil pe 17 și 18 octombrie 2026.

Avertismentul vine în contextul în care metropola se reface anevoios după cele mai violente precipitații înregistrate în ultimii 83 de ani, un dezastru soldat deja cu trei decese, cinci persoane dispărute și peste 3.000 de oameni salvați din calea viiturilor.

Meteorologii turci prognozează noi ploi torențiale și rafale violente de vânt, fenomene care aduc riscuri de inundații, alunecări de teren și paralizia completă a traficului. Sunt anticipate perturbări ale traficului aerian pe cele două mari porți de intrare ale orașului, Aeroportul Internațional Istanbul (IST) și Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen (SAW), alături de blocaje pe șosele și suspendarea temporară a transportului public.

MAE sfătuiește cetățenii români să asculte instrucțiunile oficialilor locali și să evite deplasările care nu sunt urgente în întreaga zonă metropolitană Istanbul, potrivit unui comunicat remis DC News. Pasagerii cu bilete de avion pe aceste rute trebuie să verifice orarul curselor la companiile aeriene sau pe site-urile oficiale ale celor două aeroporturi înainte de plecarea spre terminale.

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În ultimele zile, apele revărsate brusc au luat vieți și au măturat sute de mașini. În cartierul Fatih, un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a pășit într-o baltă cu cabluri electrice expuse. În cartierul Sariyer, un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața în urma unei căzături pe un trotuar acoperit de torenți, iar un alt trup neînsuflețit a fost recuperat în zona Kağıthane.

Dezastrul a trecut dincolo de limitele orașului: în provincia Sakarya, o casă cu două etaje s-a prăbușit în albia umflată a unui râu, iar autoritățile au decis închiderea școlilor și interzicerea circulației motocicletelor.

„Schimbările climatice nu mai sunt o problemă a viitorului; reprezintă cea mai importantă problemă a zilei de astăzi. Din păcate, schimbările climatice afectează tiparele de precipitații. Ne confruntăm acum cu fenomene pluviale mult mai intense”, a spus ministrul Mediului din Turcia, Murat Kurum.

Telefoane de urgență pentru cetățenii români aflați în Istanbul

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul Consulatului General al României la Istanbul: +90 212 358 0516, apelurile fiind preluate în regim de permanență de operatorii Call Center-ului de la București.

Pentru situații excepționale, cu caracter de urgență (accidente, pericol iminent, spitalizări), este disponibil telefonul de permanență consulară: +90 533 542 0695. MAE recomandă de asemenea descărcarea aplicației mobile „Călătorește informat” și consultarea paginilor oficiale ale ministerului pentru actualizări operative.