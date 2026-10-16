Potop istoric la Istanbul: Cele mai violente ploi din ultimii 83 de ani au măturat metropola. Cel puțin trei morți, dispăruți și mii de oameni salvați din ape / FOTO: colaj capturi video YouTube

Inundații la Istanbul: cele mai abundente ploi din ultimii 83 de ani au înghițit străzi întregi, au ucis cel puțin trei oameni și au lăsat alte cinci persoane dispărute. Echipele de intervenție au salvat peste 3.000 de locuitori din calea apelor.

O furtună de o violență rară a paralizat complet Istanbulul, informează WralNews. Bilanțul provizoriu este tragic: cel puțin trei oameni și-au pierdut viața, alte cinci persoane sunt date dispărute, iar salvatorii au evacuat mii de locuitori rămași blocați în mașini sau în casele inundate. Potrivit autorităților din Turcia, este vorba despre cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în oraș în ultimii 83 de ani.

Apele revărsate brusc au luat prin surprindere mii de oameni. În cartierul Fatih, un adolescent în vârstă de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă din apropierea unui parc, unde existau cabluri electrice.

În cartierul Sariyer, un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat pe un trotuar acoperit de șuvoaie și s-a lovit fatal la cap. Trupul neînsuflețit al unei a treia victime a fost recuperat de echipele de intervenție din apropierea unui parc din zona Kagithane.

Prefectura din Istanbul a anunțat că cinci persoane sunt căutate în continuare, în timp ce peste 3.000 de locuitori izolați de viituri au fost salvați și transportați în zone sigure.

Haos pe șosele: mașini luate de ape, școli închise și interdicții de circulație

Ploile torențiale au inundat sute de locuințe, sedii de firme, pasaje subterane și bulevarde principale. În mai multe cartiere, forța torenților a smuls autoturismele de pe carosabil și le-a izbit unele de altele ca pe niște jucării.

Dezastrul a trecut dincolo de granițele metropolei. În provincia Sakarya, situată la aproximativ 150 de kilometri est de Istanbul, o casă cu două etaje ridicată pe albia unui râu s-a prăbușit complet sub presiunea apelor. Totodată, o altă persoană a fost dată dispărută în provincia vecină Kocaeli.

Pentru a proteja populația și a elibera traseele pentru autospecialele de intervenție, autoritățile au decis închiderea școlilor inclusiv pentru ziua de vineri, iar o parte dintre funcționarii publici au primit zi liberă. În plus, accesul motocicletelor în traficul din Istanbul a fost strict interzis până la noi ordine.

Avertisment dur de la vârful guvernului: „Schimbările climatice nu mai sunt o problemă a viitorului”

Ministrul Mediului, Urbanismului și Schimbărilor Climatice, Murat Kurum, a cerut populației să rămână la adăpost și a legat intensitatea ieșită din comun a potopului de degradarea climei globale.

„Schimbările climatice nu mai sunt o problemă a viitorului; reprezintă cea mai importantă problemă a zilei de astăzi. Din păcate, schimbările climatice afectează tiparele de precipitații. Ne confruntăm acum cu fenomene pluviale mult mai intense”, a spus Kurum.

Oficialul turc va prezida luna viitoare conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31), programată în orașul de coastă Antalya.

Serviciul meteorologic din Turcia avertizează că pericolul nu a trecut: noi averse torențiale sunt prognozate deasupra Istanbulului și în regiunile învecinate pe parcursul următoarelor zile.

Tragediile se țin lanț în Turcia: carnagiu pe șosea cu 11 morți înainte de potop

Dezastrul provocat de ape vine la doar câteva zile după o altă tragedie de proporții care a îndoliat Turcia. Duminică, 11 persoane au murit pe loc, iar alte 27 au fost grav rănite în provincia Manisa, din vestul țării, după ce un autocar de linie s-a izbit violent de o platformă de tractare.

Vehiculul de transport plecase din Bursa către Izmir, iar impactul s-a produs la scurt timp după ora 11:00, în apropierea nodului rutier Akhisar. Zeci de echipaje medicale și de descarcerare au intervenit la fața locului pentru salvarea supraviețuitorilor blocați printre fiarele contorsionate.

Guvernatorul provinciei Manisa, Vahdettin Ozkan, a tras un semnal de alarmă dur după producerea coliziunii: „Constatăm în mod dureros cât de vitală este respectarea strictă a regulilor de circulație”.

Șoselele din Turcia rămân printre cele mai periculoase din regiune pentru transportul de persoane. Tragedia din Manisa îngroașă un bilanț sumbru: de la începutul acestui an, alte două accidente majore de autocar s-au soldat cu 16 morți și 30 de răniți.