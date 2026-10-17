Scandal ca-n filme în politica germană! Doi politicieni AfD, față în față într-un duel cu săbii

Lupta pentru putere din filiala partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din Renania de Nord-Westfalia a luat o turnură neobișnuită.

Doi politicieni din tabere rivale urmează să se înfrunte într-un duel tradițional cu săbii, după ce provocarea a fost lansată în timpul unei reuniuni de partid, potrivit t-online.

Duel cu săbii între doi politicieni AfD. Fața și capul rămân neprotejate

Sâmbătă, în sediul asociației studențești Alte Hallesche Burschenschaft Rhenania-Salingia, doi membri ai unor fraternități studențești germane urmează să participe la un duel cunoscut sub numele de Mensur.

Este un ritual practicat de secole în cadrul acestor organizații. În trecut, astfel de confruntări provocau uneori decese, însă în prezent participanții folosesc echipamente de protecție pentru a preveni accidentele fatale.

În timpul duelului, ochii, nasul, gâtul și partea superioară a corpului sunt protejate. În schimb, anumite zone ale feței și capului rămân expuse, reprezentând țintele adversarului.

Regulile sunt stricte: participanții nu trebuie să manifeste teamă, să se retragă sau să scoată sunete de durere atunci când sunt loviți, deoarece riscă să piardă confruntarea.

Ceea ce face acest duel neobișnuit este faptul că participanții nu sunt doar membri ai unor fraternități diferite, ci și politicieni AfD aflați în tabere rivale.

„Este o nebunie absolută”, a declarat pentru t-online un membru al filialei AfD din Renania de Nord-Westfalia.

„Nu mai au 21 de ani, ocupă funcții publice și sunt tați de familie. Este o nebunie!”, a adăugat acesta.

Cine sunt cei doi politicieni care se vor înfrunta

Primul participant este Matthias Büschges, membru al Consiliului Local din Köln din partea AfD de 11 ani și director administrativ al grupului politic din consiliu.

În 2025, acesta a candidat din partea AfD pentru funcția de primar general al orașului Köln, cel mai mare oraș din Renania de Nord-Westfalia.

Büschges face parte din tabăra lui Martin Vincentz, liderul regional AfD, considerat relativ moderat în aparițiile sale publice. Politicianul este și membru al fraternității studențești Kölner Burschenschaft Alemannia.

Adversarul său va fi Jeremy Franosch, consilier local AfD în Düsseldorf.

Filiala AfD din Düsseldorf este considerată un bastion al susținătorilor lui Matthias Helferich, politician descris drept extremist de dreapta, care reprezintă AfD în Bundestag și ocupă funcția de purtător de cuvânt al partidului pentru politici culturale.

Franosch este membru al fraternității Düsseldorfer Burschenschaft Rhenania-Salingia.

Provocarea, lansată la o reuniune de partid marcată de scandaluri și insulte

Martin Vincentz și Matthias Helferich se află de mult timp într-o confruntare pentru controlul organizației regionale AfD. Disputa a ajuns în acest an la unul dintre cele mai tensionate momente.

Cele două tabere sunt profund divizate, iar conflictele au depășit uneori nivelul schimburilor de replici. Au existat acuzații de insulte și chiar agresiuni fizice.

În luna mai, Sabine Reinknecht, membră a conducerii regionale, a depus o plângere pentru vătămare corporală împotriva unui coleg de partid.

Potrivit informațiilor obținute de t-online, Matthias Büschges l-a provocat pe Jeremy Franosch la duel în timpul reuniunii AfD de la Marl, organizată pentru stabilirea listei de candidați la alegerile regionale din 2027.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două weekenduri din luna iulie și a degenerat într-un scandal.

Reprezentanții taberelor rivale au țipat unii la alții, și-au adresat insulte și au încercat să se blocheze reciproc în procesul de stabilire a candidaturilor.

Ulterior, mai mulți membri AfD au descris reuniunea drept „Congresul rușinii”.

Participanții au relatat că s-ar fi consumat cantități mari de bere, iar Büschges, despre care se spune că ar fi fost sub influența alcoolului, ar fi intrat într-un conflict cu Franosch și l-ar fi provocat la duel.

Ce spun cei doi politicieni despre confruntare

Ambii participanți susțin că duelul este o chestiune privată și nu are legătură cu disputele politice din partid.

Jeremy Franosch a confirmat că provocarea a fost lansată în timpul reuniunii AfD, dar a evitat să comenteze motivele adversarului său.

„Nu pot formula o concluzie definitivă cu privire la motivele pentru care domnul Büschges a făcut acest lucru”, a declarat Franosch pentru t-online.

Acesta a precizat că nu consideră duelul o modalitate de rezolvare a conflictelor politice.

„Ca membru al unei fraternități și practicant al scrimei tradiționale studențești, îmi este străină ideea de a rezolva conflictele politice printr-un duel. Pentru asta există congresele de partid, care, în partidul meu, sunt mult mai epuizante decât orice partidă de scrimă”, a afirmat politicianul.

Franosch a insistat că este vorba despre o competiție sportivă și a dezvăluit că mai mulți colegi de partid i-au transmis urări de succes folosind o expresie tradițională din lumea fraternităților studențești.

La rândul său, Matthias Büschges a oferit un răspuns scurt:

„Este o chestiune privată, nu are nimic de-a face cu partidul.”

Reguli stricte pentru duel. Ce spune liderul regional AfD

Deși poate părea un obicei arhaic, Mensur se desfășoară după reguli stricte, cunoscute în cadrul fraternităților studențești sub denumirea de Comment.

Cei doi participanți trebuie să îndeplinească anumite condiții, inclusiv să desemneze persoane responsabile de comunicarea dintre părți și un medic care să intervină în cazul unor răni.

Liderul regional AfD, Martin Vincentz, este de profesie medic. Întrebat dacă va participa la duel în această calitate, acesta a precizat că nu a fost solicitat, nu și-a dat acordul și nu susține confruntarea.

„Politica înseamnă soluții pașnice și încrucișarea intelectuală a săbiilor”, a transmis Vincentz.

Cu toate acestea, o persoană apropiată liderului regional este implicată în organizarea duelului.

Este vorba despre Kris Schnappertz, cunoscut în prezent sub numele de Kris von Gierke, care îndeplinește rolul de reprezentant al lui Büschges în comunicarea dintre participanți.

Acesta a fost, până la jumătatea anului 2025, purtătorul de cuvânt al organizației regionale AfD și al grupului parlamentar, fiind considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Martin Vincentz.