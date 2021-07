Orban, singur la conferința PNL. Rareș Bogdan: Niciodată nu voi fi de acord. Românii nu ne vor ierta!

"Nu ştiu la ce fotografie faceţi referire, nu am televizor în faţă. Eu ştiu că a fost o fotografie cu 50 de lideri, printre care vreo 28 de organizaţii lângă Florin Cîțu. Nu am văzut fotografia. Are susţinători şi domnia sa, are şi Florin Cîțu susţinători. Mă bucur că foarte mulţi oameni i s-au alăturat lui Florin Cîțu. De la cei şase care am pornit în urmă cu o lună şi jumătate - eu, Gheorghe Flutur, Robert Sighiartău, Alina, Dan şi Emil Boc - acum suntem extrem de multi, aproape că nu încăpeam pe scenă. Sper să vină cât mai mulţi din partid şi să înţeleagă proiectul lui Florin, care este un proiect de viitor care respectă şi prezentul şi trecutul.

Noi vorbim ce facem cu PNL, ce facem cu România, cum dezvoltăm, cum investim. Cu fotografii sau fără fotografii, dacă nu facem ceea ce trebuie şi ce am promis, românii nu ne vor ierta. Important este ce vom face la guvernare, cum abordăm lucrurile. Noi nu abordăm conflictual. Eu am fost pe scenă, în săli în 20 de județe, nu am atacat pe nimeni. Pur şi simplu vin şi spun de ce m-am alăturat lui Florin Cîțu, de ce consider că soluţia Florin Cîțu, pentru PNL, este mai bună decât soluţia Ludovic Orban, spunând, de asemenea, că niciodată nu voi fi de acord ca un lider care a condus, la un moment dat, partidul să fie îndepărtat din toate poziţiile. El trebuie să aibă rolul său şi să folosim experiența fiecăruia. Vom folosi şi experienţa lui Ludovic Orban", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

Duminică, Florin Cîțu și-a prezentat echipa de susținători pe scenă, în timpul conferinței de alegeri a filialei, iar Ludovic Orban a rămas singur pe primul rând de scaune al amfiteatrului. Imediat după evenimentul prezentat de Florin Cîțu a urmat la cuvânt președintele PNL Ludovic Orban.

"Salut evenimentul de prezentare a echipei candidatului Florin Cîțu, eveniment care probabil se petrece la Cluj, aproape la jumătatea conferințelor județene. Toți sunt colegii mei, îi apreciez, am colaborat foarte bine cu ei, dar îi spun și lui Florin Cîțu și echipei domnului Cîțu că PNL este mult, mult, mult mai mare decât cei care au fost prezentați pe scenă, că PNL are capacitatea de a lua decizii pentru că la baza PNL au stat membri cu coloană vertebrală, membri de caracter, membri care au dus toate bătăliile importante, care au participat la toate victoriile PNL și care, până la urmă, sunt cei care vor decide viitorul PNL”, a spus Orban.

Acesta a anunțat că până la congresul din septembrie își va prezenta și el echipa și și-a exprimat speranța că după alegeri PNL va fi "și mai puternic decât este astăzi”.

Vezi și: Orban, singur la conferința PNL. Boc: Suntem în două echipe. Nu are nevoie de susţinerea mea