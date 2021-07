Orban îl laudă pe Nazare, după REVOCARE: ”Cîțu NU a avut acordul”. Lista reușitelor ministrului

"Eu, ca președinte, sunt mulțumit de activitatea miniștrilor PNL și îi susțin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul că a fost invocat acordul meu. Nu a avut nici acordul meu, nici al forurilor statutare ale PNL. De asemenea, știți foarte bine că la ședința coaliției, este adevărat, că am fost prezent, împreună cu domnul președinte Barna, domnul președinte Hunor și ceilalți colegi din coaliție, dar domnul prim-ministru nu a fost prezent. Deci nu avut acordul meu și nici al forurilor statutare.", a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.

Orban, laude la adresa lui Nazare

Totodată, Ludovic Orban susține că a urmărit activitatea ministrului Nazare și că mai degrabă există "motive de mândrie, nu de remaniere".

"Eu am urmărit, pentru că am capacitatea de a evalua activitatea miniștrilor noștri și în privința activității ministrului Finanțelor chiar avem motive de mândrie, nu de remaniere. Ratingurile pe țară, menținerea sau îmbunătățirea ratingurilor pe țară, modul în care a gestionat situația bugetară, suntem cu un deficit bugetar mai mic cu 1,6% mai mic decât anul trecut și pe prognoze ne încadrăm anul acesta într-un deficit bugetar de sub 7%. Din punct de vedere al încasărilor bugetare avem o creștere de 23%, vă vorbesc datele pe luna mai, de 23% față de 2020 și de 18% față de 2019. În ceea ce privește veniturile fiscale, care sunt venituri care reflectă gradul de colectare, există o creștere de 29%.

De asemenea au fost depășite obiectivele de încasare la bugetul de stat. În ceea ce privește digitalizarea, s-au făcut pași serioși. La ora actuală sunt conectate la ANAF peste 85.000 de case de marcat cu transmitere digitală, aproape toți contribuabilii importanți au fost conectați la casele de marcat. Programul e-Facturare, care de fapt este programul prin care se vor digitaliza toate facturile și poate reprezenta o îmbunătățire a colectării la bugetul de stat, în special pe TVA, de asemenea este un program în curs de derulare. Știți că eu am avut altă propunere pentru Ministerul Finanțelor la momentul la care s-a făcut Guvernul, cel care l-a propus pe domnul Nazare a fost domnul Florin Cîțu. Din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv serios pentru a susține această remaniere.", a mai spus Orban.