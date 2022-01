Nouă imagine cu Daliana Răducan, iubita lui Răzvan Simion: Să avem cel mai frumos an de până acum

Daliana Răducan și Răzvan Simion trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Iubita prezentatorului TV este o persoană foarte discretă și preferă să stea cât mai departe de ochii curioșilor.

Tânăra care l-a cucerit pe Răzvan Simion nu este atât de activă pe rețelele de socializare, însă uimește, din când în când, cu noi imagini.

Cu ocazia noului an, a postat o imagine, alături de următorul mesaj: „LA MULȚI ANI! Să avem cel mai frumos an de până acum.”

Iată imaginea publicată pe contul de Instagram de Daliana Răducan:

Răzvan Simion, detalii de la începutul relației cu Daliana Răducan

Pentru prima dată, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost surprinși împreună la Istanbul. Acea vacanță „a marcat începutul relației". Și potrivit celor spuse de ei, începutul relației a fost unul plin de pasiune.

„Ne-a plăcut Istanbulul, este ca o poveste care îți încântă toate simțurile. Sunt multe locuri în lumea asta pe care vrem să le însemnăm pe harta iubirii noastre”, declarase Răzvan Simion în cadrul unui interviu acordat alături de Daliana Răducan pentru VIVA!.

Întrebați cum s-au cunoscut, cei doi au dezvăluit că arhitectura i-a adus împreună, „am legat o frumoasă prietenie, care în timp s-a transformat în dragoste”.

Despre prima lor întâlnire, Daliana Răducan a spus că „pentru mine a fost extrem de emoționant, Răzvan fiind persoană publică. Sunt o fire discretă și destul de retrasă, așa că, recunosc, m-am temut să mă expun. Mediul acesta este nou pentru mine și am ezitat să dau curs invitației lui Răzvan. După cum vedeți, sentimentul de iubire a prevalat, iar presa ne-a primit frumos.”

Răzvan Simion: Sunt recunoscător până la Dumnezeu

În podcastul lui Damian Drăghici, prezentatorul TV Răzvan Simion a vorbit despre modul în care privește acum fostele sale relații.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat. Am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau poate treptele au fost acolo, legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut, dar și pe cele pe care le-am produs. Fără ele nu puteam să ajung cine sunt astăzi. Este foarte important să le primești ca pe o lecție pe care ți-o transmite Univerul”, a spus Răzvan Simion în cadrul podcastului.

De asemenea, Răzvan Simion a mai spus că este fericit cu relația pe care o are acum. „Eu am dreptul să fiu fericit. Dacă fericirea mea înseamnă să nu fiu conform așteptărilor altora, asta este. Dar eu am dreptul să fiu fericit. (…) Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o.”

