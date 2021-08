Nicușor Dan nu s-a vaccinat anti-COVID: O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu s-a vaccinat împotriva COVID-19.

”Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan, scrie Mediafax.

Primarul general al Capitalei a anunțat, pe 19 aprilie, că fetița sa a ieșit pozitivă la testul COVID-19.

”Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitiv la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie să stau în izolare 14 zile (de la testul ei) până vineri, 30 aprilie. Voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de primar lucrând de acasă. Multă sănătate tuturor”, scria pe Facebook Dan.

România are 5.242.188 persoane vaccinate, din care 5.124.998 cu schema completă. Totuși, Nicușor Dan nu a explicat de ce nu s-a vaccinat înainte de luna aprilie, când avea acces la vaccin.

Peste 1300 de noi infectări cu SARS-CoV-2, astăzi, în România

Până astăzi, 31 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.098.765 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.055.059 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.313 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 30.08.2021 (10:00) – 31.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 31 de decese (15 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Arad, Brăila, Bistrița-Năsăud, Călărași, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.

Dintre cele 31 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria 50-59 ani, 10 la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 la categoria de vârstă peste 80 ani.

