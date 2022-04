Klaus Iohannis: Vom accelera transformarea Alianței pentru a consolida NATO pe termen lung, în special pe Flancul Estic și la Marea Neagră

"Domnule Prim-ministru al Regatului Belgiei,

Domnule Prim-ministru al României,

Domnule general, șef al Statului Major al Apărării,

Dragi militari,

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi! Bine ați venit în țara noastră!

Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO.

Salut prezența astăzi, aici, a domnului Prim-ministru De Croo, cu care ieri am avut consultări politice foarte bune.

Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare. Am fost conștienți că ne confruntăm cu un mediu de securitate marcat de noi riscuri și amenințări și de conduita tot mai agresivă a Federației Ruse în plan regional. Astfel, a apărut postura de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

Agresiunea brutală declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică și are proiecții negative la nivel global – pe mai multe paliere chiar.

De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO și Uniunea Europeană au luat măsuri concrete și consistente. România a acționat, la rândul său, rapid și eficient, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile.

Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina.

Dincolo de aspectele umanitare, este evident că mediul de securitate internațional a suferit modificări radicale. În consecință, a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare. Astfel, NATO a sporit măsurile de pregătire a forțelor militare aliate și de consolidare a posturii aliate pe Flancul Estic.

Dragi militari - români și cei din alte state membre NATO, vă aflați aici umăr lângă umăr și sunteți astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea și apărarea aliate în regiunea Mării Negre.

Mulțumesc, domnule Prim-ministru De Croo, pentru contribuția militarilor belgieni aflați pe teritoriul României!

Vom continua eforturile noastre pentru a asigura răspunsul prompt, hotărât și robust al Alianței Nord-Atlantice la orice provocare sau amenințare posibilă. După cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea Alianței pentru a consolida postura de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul Estic și la Marea Neagră.

Acționăm pentru operaționalizarea cât mai rapidă a celor patru noi Grupuri de Luptă, dintre care unul va fi în România. Acesta va contribui, alături de celelalte structuri aliate, la întărirea securității pe întregul Flanc Estic, în mod coerent și unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenței aliate pe Flanc.

Dragi militari aliați,

Prezența dumneavoastră în România are, dincolo de componenta de securitate, și o dimensiune simbolică.

Împreună cu colegii voștri, militarii români, protejați și apărați valorile euroatlantice care definesc în mod esențial societățile noastre: democrația, drepturile omului, statul de drept și dreptul fiecărui popor de a-și decide propria soartă.

Numai împreună putem asigura securitatea și bunăstarea cetățenilor noștri. Vă doresc succes în activitățile de pregătire pe care le veți întreprinde, precum și în misiunile în care veți fi angajați! Vă mulțumesc!", a declarat Klaus Iohannis la baza Mihail Kogălniceanu.

Ciucă: Războiul din Ucraina, invazie ilegală, neprovocată, nejustificată

„NATO reprezintă cea mai cea mai concretă și puternică garanție de securitate pentru statele sale membre. (...) Trăim vremuri dificile pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul 21. Trebuie să fim pregătiți pentru o criză de durată și pentru situația în care această criză se va extinde mai aproape de granița noastră”, spune premierul Nicolae Ciucă

„Condamnăm ferm invazia masivă din Ucraina. Condamnăm atacurile nemiloase ale trupelor rusești asupra civililor, încălcând prevederile legilor internaționale și ale umanității și deplângem pierderile tragice de vieți omenești, suferințele umane enorme și distrugerile provocate de invazia ilegală, neprovocată și nejustificată a Rusiei”, adaugă premierul român.

„NATO va continua să ia toate măsurile și deciziile necesare pentru asigurarea securității și apărării tuturor aliaților”, mai spune Nicolae Ciucă.

Ce spune premierul belgian



"Vom continua să-i susținem pe ucraineni, pe cei din Ucraina și pe cei care fug din calea războiului, a spus șeful guvernului belgian, adăugând că NATO este pregătită pentru orice provocare.

„Președintele Putin a crezut că poate submina NATO, cât de mult a greșit. NATO este mult mai unită și mai determinată ca niciodată”, a declarat prim-ministrul belgian Alexander De Croo.

Premierul a transmis un mesaj belgienilor aflați în baza militară din județul Constanța: „Suntem extrem de recunoscători pentru serviciul vostru... nu sunteți doar simbolul solidarității, sunteți apărătorii libertății și ai democrației”, a spus Alexander De Croo.

Premierul belgian Alexander De Croo vizitează miercuri baza Baza 57 Aeriană Mihail Kogalniceanu. Demnitarul a fost însoțit de președintele României, Klaus Iohannis, și de premierul român, Nicolae Ciucă, scrie Mediafax.

