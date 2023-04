Iohannis l-a primit pe Scholz, la Cotroceni: Împărtășim o viziune comună spre extinderea în Est a UE

'Bună ziua!



Am plăcerea să îl primesc ca oaspete în România pe Cancelarul Republicii Federale Germania, domnul Olaf Scholz. Bine ați venit, domnule Cancelar federal!



Relațiile dintre România și Republica Federală Germania au un veritabil caracter strategic. Avem interese comune puternice, legate de asigurarea prosperității și a securității europene, și acționăm coordonat pentru atingerea acestor obiective, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO.



Discuțiile de astăzi au vizat dinamizarea cooperării bilaterale pe toate planurile, în special în contextul actual marcat de multiple provocări și crize suprapuse.



Am evocat liantul autentic dintre cele două țări reprezentat de comunitatea românească din Germania și de cea a etnicilor germani din România. Germania nu este doar cel mai important partener comercial al României și al doilea investitor în economia românească, ci și un aliat de încredere, care contribuie la asigurarea securității în regiune.



În prim-planul convorbirilor s-a aflat, bineînțeles, situația de securitate determinată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Am prezentat sprijinul multidimensional acordat Ucrainei, în diferite domenii, inclusiv prin facilitarea tranzitului de cereale, precum și măsurile pe care noi le-am luat în sprijinul celor peste 3,8 milioane de refugiați ucraineni care ne-au trecut granița și al celor peste 110.000 dintre aceștia care au decis să rămână în România.



Este crucial ca toate aceste eforturi să continue, cât timp este nevoie, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea statelor membre. Discuțiile noastre au vizat, totodată, posibilitățile de creștere a sprijinului României şi al Germaniei pentru partenerii estici, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO, mai ales pentru Ucraina și Republica Moldova.

Am subliniat, în special, că este foarte important să sprijinim substanțial stabilitatea și reziliența Republicii Moldova în faţa provocărilor securitare cu care se confruntă, inclusiv în plan energetic.



Am mulțumit Cancelarului Scholz pentru sprijinul acordat întăririi Flancului Estic, pentru misiunea de poliție aeriană în spațiul aerian al țării noastre în anul 2022, precum și pentru prezența în structurile NATO din România.

Sperăm să dezvoltăm această cooperare pentru a consolida în mod semnificativ postura aliată de descurajare și apărare în fața provocărilor tot mai complexe.



Marea Neagră este acum mai mult ca oricând de importanță strategică. De aceea, susținem că este necesară o prezenţă sporită a NATO în Marea Neagră, ceea ce reclamă includerea problematicii Mării Negre în toate procesele relevante pentru consolidarea securităţii spaţiului euroatlantic.



Am avut, totodată, o discuție amplă cu Cancelarul Scholz cu privire la aspecte de actualitate de pe agenda europeană. Aderarea României la spaţiul Schengen este principalul nostru obiectiv, Germania ne-a fost alături, ne-a susținut activ și i-am mulțumit și astăzi domnului Cancelar pentru această abordare. România își îndeplinește rolul de garant al securităţii la frontiera externă, fapt recunoscut la nivel european, iar aderarea la Schengen va consolida acest spațiu.



Am abordat în cadrul discuțiilor și subiectul extinderii Uniunii. România și Germania susțin continuarea acestui proces, pe baza meritelor proprii. Balcanii de Vest rămân o prioritate esențială a Uniunii. Am reiterat sprijinul principial al României pentru viitorul european al statelor din Balcanii de Vest, inclusiv prin furnizarea de expertiză în domenii critice, și pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur în regiune.



Împărtășim o viziune comună și cu privire la valențele strategice ale extinderii spre Est a Uniunii. Am evidenţiat sprijinul pe care România îl acordă pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova şi al Ucrainei.



Am discutat, de asemenea, și despre Inițiativa celor Trei Mări și am prezentat obiectivele Summitului de anul acesta, pe care îl voi găzdui pe 6 septembrie. Am salutat interesul și sprijinul constant manifestate de Germania pentru Inițiativă și am invitat partea germană să aibă o participare la nivel înalt la Summit, dar și la Forumul de Afaceri organizat în marja Summitului.



În încheiere, doresc să vă mulțumesc, domnule Cancelar federal, pentru vizită și pentru deschiderea manifestată cu privire la toate aspectele abordate astăzi în discuții. Domnule Cancelar, aveți cuvântul.', a spus președintele Klaus

