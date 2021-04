Imagini incredibile. Un copil a fost salvat de pe șinele de tren în ultima clipă. VIDEO

Un copil din India a fost salvat de pe șinele de tren în ultima clipă de un angajat al căilor ferate, scrie CNN. Incidentul s-a produs în stația Vangani din Mumbai și a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se poate vedea cum copilul, care este însoțit de un bărbat, cade la un moment dat pe șine. Fix în acel moment se vede cum vine un tren, apropiindu-se cu viteză. Bărbatul care se afla cu micuțul îi întinde mâinile, dar, probabil de frică, nu se apropie prea mult pentru a-l salva. Noroc de un angajat al căilor ferate, care a alergat imediat și l-a ridicat pe copil. A reușit să îl salveze fix în ultima clipă, când trenul era aproape să-l strivească.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0