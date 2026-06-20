Imaginea care l-a scos din minți pe Iancu Guda. Mesaj dur pentru Nicușor Dan. Atenție însă! E doar o poză... / foto în articol

Iancu Guda

Iancu Guda, cel care a fost consilierul lui Ilie Bolojan, a lansat un atac la adresa lui Nicușor Dan după o fotografie în care apar președintele României și Recep Erdogan.

Iancu Guda a zis că aspectul președintelui denotă slăbiciune. Cel care a fost consilierul lui Ilie Bolojan a mai spus că Nicușor Dan reprezintă o mare dezamăgire.

„Cand o imagine spune mai mult decat o mie de cuvinte. Dezastru la Nicusor (56 ani) si putere la Erdogan (72 ani). Pozitia corpului. Privirea. Mainile. Semnalul transmis. Energia si vlaga. Croiala costumului, camasa si cravata. Pantofii. ABSOLUT TOT. Comparati forta transmisa de Erdogan vs dezastrul, vasalitatea si slabiciunea lui Nicusor. Presedintele este imaginea unei tari si Nicusor reflecta exact ceea ce a facut cu Romania in primul an: PRAF & PULBERE.

Absolut toate promisiunile neonorate si ce a facut a fost fix invers fata de promisiuni. Pacat, o mare dezamagire si un blestem pentru tara noastra. NU regret votul, alternativa Simion / Georgescu era un dezastru si mai mare. Sunt socat de ce a putut sa ajunga Nicusor, cea mai mare dezamagire de presedinte din istoria Romaniei. Incredibil.



Romania trece prin cea mai grava criza politica si a statului de drept dupa 1989, iar Nicusor este plecat 90% din timp in afara Romania ca sa faca nimic, mai mult chiar amplifica imaginea slaba a Romaniei.



Nicusor mai avea o singura ancora de credibilitate (“pastram extremismul departe”) dar care a fost distrusa de acest mesaj clar: “Este responsabilitatea domnului Vestea sa faca majoritate in parlament, indiferent de unde vine sustinerea”. SOCANT”, a scris Iancu Guda.

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Menționăm un lucru: Comentariul lui Iancu Guda arată cât de polarizată a devenit dezbaterea politică. Pornind de la o simplă fotografie, analiza ajunge la concluzii foarte dure despre președinte, statul de drept și viitorul României. Este totuși doar o poză...

Poți să nu fii de acord cu Nicușor Dan, poți să-i critici deciziile sau rezultatele. Însă atunci când analiza începe de la croiala costumului, poziția corpului și energia transmisă într-o fotografie, argumentele riscă să devină mai degrabă emoționale decât politice.

Am avut destui politicieni care arătau bine, le stătea costumul țiplă și, cu toate acestea, au fost anchetați, condamnați sau au lăsat în urmă scandaluri uriașe.