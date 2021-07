Guvern PNL - PSD, după Congresul PNL? Ciolacu, răspuns pentru Chirieac: Orban una spune, alta face!

Bogdan Chirieac, analist politic, s-a aflat marți seara în direct la România TV unde i-a adresat liderului PSD mai multe întrebări cu privire la situația actuală de pe scena politică din România.

”Din ultimele informații, în ciuda sprijinului pe care îl acordă președintele Iohannis premierului Cîțu, mâine merge și la ședința de Guvern și probabil că va fi ultimul sprijin pe care îl mai acordă. Dacă Cîțu nu va crește în sondaje, probabil că îl va abandona și nu îl va susține. Din ultimele informații și din alegerile de la București, în organizațiile PNL, oricât ar părea de ciudat, se pare că Ludovic Orban preia din nou conducerea pentru alegerile interne în PNL, alegeri din 25 septembrie. În momentul în care Ludovic Orban va deveni președinte în PNL, cu siguranță nu-l va tolera pe Cîțu prim-ministru. Suntem cu toții conștienți. În această situație, domnule președinte Marcel Ciolacu se gândește să introducă PSD la guvernare într-o formulă de alianță, așa cum a mai fost, și a fost benefică pentru România atunci, o alianță PSD-PNL?”, a fost problema ridicată de analistul politic Bogdan Chirieac.

PSD nu vrea Guvernare cu PNL

Răspunsul lui Marcel Ciolacu a venit ferm: liderul PSD a susținut că singura soluție ar fi organizarea alegerilor anticipate.

”În primul rând, domnul Orban una spune la televizor, alta face. Nici nu mă interesează cine o să fie șef la PNL. M-ar fi interesat totuși ca România să arate altfel și altele să fie prioritățile, măcar ale Guvernului României sau ale președintelui Camerei Deputaților. Este exclus ca PSD-ul să facă un Guvern cu Partidul Național Liberal. Domnul Orban a spus că partidul care câștigă alegerile să propună primul ministru. Apoi s-a răzgândit. Cel care pierde alegerile trebuie să-și dea demisia. Eu vă reamintesc că este un domn la Cotroceni, domnul Iohannis, care și-a dorit Guvernul său, să gestioneze Guvernul său. Nu mă interesează ce se întâmplă la Guvern, l-au transformat în Guvern de coaliție, acum l-au transformat în pușculiță politică pentru alegerile interne. Dacă dumneavoastră credeți că eu, Marcel Ciolacu, o să le cer colegilor mei să intrăm într-o asemenea aventură, cu astfel de oameni, vă înșelați amarnic. Este exclus ca PSD să susțină vreun Guvern minoritar PNL sau să intre la guvernare cu PNL. Sub nicio formă. Există și alte instrumente democratice. Sunt alegerile anticipate”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a vorbit cu Klaus Iohannis?

O altă întrebare adresată de analistul politic Bogdan Chirieac către liderul PSD Marcel Ciolacu a fost: ”de câte ori în ultimele 7 luni de zile a avut întrevederi fizice sau discuții telefonice cu președintele Klaus Iohannis?”.

”Vă răspund foarte direct. Niciuna”, a răspuns Marcel Ciolacu.

”Președintele nu discută cu liderul opoziției și atunci de ce vă mirați că premierul nu discută cu ministrul de Finanțe? O țară trebuie să funcționeze mai mult decât un Guvern. Normal, o țară trebuie să funcționeze și o țară normală, care funcționează, are în permanență dialog putere-opoziție, președinte și tot ce este dedesubt, așa funcționează democrațiile. Eu nu am auzit ca în Marea Britanie să nu fie dialog”, a completat analistul politic Bogdan Chirieac.

A luat sau nu ”comision” Cîțu pentru împrumuturile făcute de România?

”Există numeroase zvonuri cum că împrumuturile uriașe făcute de Florin Cîțu sunt purtătoare de prime de emisiune, de comisioane, de astfel de lucruri. Din nefericire, deși zvonurile au explodat odată cu demiterea ministrului de Finanțe, domnul premier nu a ieșit să admită sau să dezmintă aceste informații. Aveți de gând la reluarea sesiunii parlamentare să îl interpelați pe domnul Cîțu? El nu vine în Parlament, dar ce demersuri urmăriți să aflăm, pentru că la împrumuturi de 50 de miliarde de euro, 1% dacă este prima de emisiune, vine 500 de milioane de euro”, a punctat Bogdan Chirieac.

”Eu cred că domnul Nazare va spune dacă cunoaște aceste lucruri. Și eu trăiesc în București, am și eu prieteni, și ziariști, și politicieni. Am înțeles că toate lucrurile ar duce într-o țară foarte apropiată de România, unde s-au dirijat toate împrumuturile făcute și din perioada domnului Orban, mai nou și din perioada domnului Cîțu. Am înțeles că lucrurile duc în acea direcție (n.r. se referă la Austria, după ce a întrebat moderatorul Victor Ciutacu dacă despre această țară este vorba). Ceea ce este o certitudine este că România are cea mai mare dobândă la împrumuturi din toată Europa”, a răspuns Marcel Ciolacu.