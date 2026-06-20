Există doar trei scenarii dacă Veștea nu reușește să adune voturile în Parlament. Remus Ștefureac explică ce e preferabil și ce e riscant

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Remus Ștefureac explică faptul că nu există decât trei scenarii în cazul în care premierul propus Adrian Veștea nu va reuși să strângă o majoritate de 233 de voturi în Parlament.

Premierul propus Adrian Veștea a anunțat ieri, așa cum arăta și DC News, că nu va mai candida la șefia PNL la Congresul extraordinar de mâine, dar în această săptămână a reiterat în mai multe rânduri că va merge în Parlament pentru a cere un vot de învestitură săptămâna viitoare.

În acest moment, fără susținerea PNL, USR și UDMR, premierul propus are dificultăți mari în a obține cele 233 de voturi.

Dacă Adrian Veștea nu va reuși să adune o majoritate, România are trei opțiuni în această criză politică, arată sociologul Remus Ștefureac. Opțiunea preferabilă e ca PSD, care a și inițiat moțiunea să primească oportunitatea de a forma Guvernul, iar cea mai riscantă sunt anticipatele, consideră sociologul.

„Nu avem prea multe opțiuni dacă propunerea Veștea nu reușește să adune o majoritate

Varianta 1 (preferabilă și democratică): cel mai mare partid parlamentar, PSD, partidul care a și inițiat moțiunea de cenzură de succes, ar trebui să primească șansa de a forma viitorul guvern. Astfel, partidul cel mai critic la adresa guvernării Bolojan are ocazia de a-și pune în practica viziunea și a demonstra ca au soluții mai bune pentru gestionarea problemelor țării. Lideri PNL au anunțat ca vor rămâne în opoziție, dar vor vota investirea cu câteva condiții firești (PNRR, controlul deficitului, OCDE). Posibil și USR să accepte o asemena formula.

Varianta 2: PNL, USR și UDMR caută să formeze o majoritate, guvernul este investit și cu sprijinul PSD, condiționat de câteva proiecte mari ale PSD care rămâne în opoziție (mai complicată pentru ca guvernul condus de liderul PNL a căzut totuși la moțiunea de cenzură)

Varianta 3: alegeri anticipate și formarea unui nou guvern în funcție de aceste rezultate care se anunță imprevizibile și riscante. Dar asta e democrația…

Restul variantelor au fost încercate. Guvernul tehnic a eșuat și tentativa Vestea, cu totul neconvențională, pare dificil de pus în practica.

Responsabilitatea și maturitatea politică trebuie sa prevaleze pentru ca țara are nevoie de un guvern cu atribuții complete”, a transmis Remus Ștefureac pe pagina personală de Facebook.