Diana Șoșoacă, executată silit de ANAF. Lucian Heiuș: În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani

Diana Șoșoacă are datorii la stat și urmează a fi executată silit. Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a declarat, că senatoarea are un comportament tipic unui rău-platnic: inventează dușmani și lansează scenarii fanteziste cum să cineva ar avea ceva cu ea.

Directorul ANAF, Lucian Heiuş, a anunțat că în cazul senatoarei Dianei Şoşoacă a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare şi emiterea unei adrese către Senat prin care i se solicită să i se reţină, aşa cum prevede legea, o treime din indemnizaţie.

”Doamna Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat şi, din păcate, are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic. În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani şi lansează şi scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei. Eu am spus-o şi o repet de fiecare dată: din punct de vedere al ANAF-ului, impozitele şi taxele nu au culoare politică. Doamna senator Şoşoacă pentru noi este un contribuabil ca oricare altul”, a afirmat şeful ANAF, conform Observator.

A fost demarată procedura de executare silită

“A acumulat nişte obligaţii la bugetul de stat, a intrat în executare silită, i-a fost emisă somaţia, nu a achitat, i s-a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare şi emiterea unei adrese către Senatul României prin care i se solicită să i se reţină, aşa cum prevede legea, o treime din indemnizaţia de senator, până la concurenţa sumei pe care o are de plată către bugetul de stat. Trebuie să înţeleagă toată lumea din ţara asta că atunci când ai obligaţii de plată către bugetul de stat, nu contează cine eşti, ce profesie ai sau ce poziţie ai. Din contră, ar trebui ca cei care ocupă funcţii în aparatul de stat sau în Parlamentul României să aibă chiar un comportament exemplar pentru restul populaţiei”, a mai transmis directorul ANAF.

“Din punctul nostru de vedere, al ANAF-ului, doamna Şoşoacă este un contribuabil ca oricare altul, care se supune aceloraşi legi privind executarea silită şi vom recupera, aşa cum prevede legea, sumele de bani pe care le datorează către bugetul de stat. Deci nu este nimic ieşit din comun”, a întărit Lucian Heiuş.

În luna iulie, au fost găsite diferențe de peste 20 de milioane de lei

“În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi. Creanţele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, au fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi, de 11,7 milioane de lei. Creanţa stabilită, respectiv impozitul pe care ar trebui să îl plătească, este în valoare de 3,5 milioane de lei. În Bucureşti, la un contribuabil, diferenţa a fost de 3,5 milioane de lei, creanţă stabilită a fost de un milion de lei, iar în Buzău, la un alt contribuabil, diferenţa a fost de 3,2 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 0,8 milioane de lei. V-am dat trei cele mai mari diferenţe şi impozite stabilite pe care le au descoperit colegii mei în luna iulie. Deci practic, în această activitate, în luna iulie, 5,9 milioane de lei au fost identificaţi şi urmează să fie achitaţi sau recuperaţi către bugetul de stat”, a declarat Lucian Heiuş.

