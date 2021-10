Dan Barna, gafe la audierile din Parlament: SUA și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei

'Vreau să iau câteva elemente punctuale. Relația cu Statele Unite – da, relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona Pacifică, or în acest context oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun `fiți parteneri cu noi fiecare în zona voastră`, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem', a spus Dan Barna.

Ce a spus despre NATO

'În acest context este subiectul legat de autonomia strategică europeană și discuția complicată la UE despre relația cu SUA (…) Toate aceste lucruri funcționează în măsura în care înțelegem că o eventuală armată europeană separată este cea mai proastă abordare posibilă. Dacă intrăm iar într-o fugăreală de alocat resurse pe cumpărat submarine mai performante, în paralel cu un NATO care funcționează… Cred foarte mult că dezvoltarea strategică trebuie făcută complementar cu NATO, umbrela cadru sub care funcționăm', a mai declarat Barna.

VEZI ȘI Audiere miniștri cabinet Cioloș. Până acum, PSD a votat împotrivă, iar PNL s-a abținut - LIVE TEXT/VIDEO

Dan Barna - aviz negativ pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe

Dan Barna a primit marţi, din partea comisiilor parlamentare de specialitate, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe. S-au întrunit 20 de voturi 'împotrivă', 11 voturi 'pentru' şi 4 abţineri.

Miniştrii propuşi de premierul desemnat Dacian Cioloş sunt audiaţi, marţi, în comisiile parlamentare de specialitate.

Candidaţii propuşi de Dacian Cioloş sunt:



* Dan Barna - ministrul Afacerilor Externe;



* Nicu Fălcoi - ministrul Apărării Naţionale;



* Alin Stoica - ministrul Afacerilor Interne;



* Stelian Ion - ministrul Justiţiei;



* Dragoş Pîslaru - ministrul Finanţelor;



* Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii;



* Cristina Prună - ministrul Energiei;



* Claudiu Năsui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;



* George Căţean - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;



* Mihai Goţiu - ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor;



* Cristian Ghinea - ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;



* Ioana Mihăilă - ministrul Sănătăţii;



* Ionuţ Moşteanu - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;



* Oana Ţoiu - ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale;



* Corina Atanasiu - ministrul Educaţiei;



* Monica Berescu - ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;



* Iulia Popovici - ministrul Culturii;



* Tudor Pop - ministrul Tineretului şi Sportului.

Programul audierilor





Programul audierilor începe la ora 10,00, candidaţii având la dispoziţie, în medie, câte o oră pentru a-şi expune intenţiile şi pentru a răspunde la întrebări. Excepţie fac Ioana Mihăilă propusă pentru Ministerul Sănătăţii care are alocate două ore, precum şi Stelian Ion - Ministerul Justiţiei, Mihai Goţiu - Ministerul Mediului şi Corina Atanasiu - Ministerul Educaţiei, câte o oră şi jumătate.



Lista cu miniştri şi programul de guvernare au fost depuse, luni, la Parlament. Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au mai decis ca votul asupra listei miniştrilor şi programului de guvernare să aibă loc miercuri.



Conform regulamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru înscris în lista Guvernului este audiat, în şedinţă comună, de către comisiile permanente ale celor două Camere legislative al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă.



În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat. Dacă, în urma audierii, un candidat pentru funcţia de ministru a primit aviz nefavorabil, prim-ministrul desemnat poate prezenta o nouă propunere sau poate să menţină propunerea iniţială.

Pentru a fi învestit, Guvernul Cioloş are nevoie de votul favorabil a 234 de parlamentari. USR are 80 de deputaţi şi senatori.