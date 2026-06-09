Cum arătau papucii de baie ai romanilor: Arheologii au găsit zeci de perechi bine conservate / foto în articol

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Arheologii au descoperit mii de încălțări bine conservate la fortăreața romană Vindolanda.

Arheologii au descoperit mii de încălţări bine conservate la Vindolanda, o fortăreaţă romană antică de-a lungul Zidului lui Hadrian, iar printre aceştia se află şi, probabil, cei mai vechi papuci sau saboţi de baie descoperiţi până acum, transmite marţi Live Science, potrivit Agerpres.

"Papucul de baie" - care constă dintr-o talpă platformată din lemn şi o parte superioară din piele - era o versiune a tipului de încălţăminte slip-on pe care oamenii îl poartă astăzi la duşurile din vestiare sau la salonul de manichiură pentru a evita probleme precum ciuperca picioarelor. Dar romanii purtau saboţi cu platformă - pe care îi numeau "sculponeae" în latină - pentru a se proteja de podelele fierbinţi şi alunecoase ale băilor.

Băile romane erau locuri de adunare comunale, potrivit English Heritage, un trust istoric care conservă artefacte şi situri de patrimoniu. O persoană care se îmbăia se dezbrăca, apoi trecea dintr-o cameră rece într-o cameră caldă, apoi într-o cameră fierbinte, apoi înapoi în prima cameră pentru o baie rece. Una dintre cele mai importante invenţii din băile romane a fost sistemul hipocaust, care implica alimentarea unui cuptor sub o podea ridicată pentru a încălzi camerele calde şi fierbinţi şi băile acestora. Acest sistem de încălzire făcea podeaua incredibil de fierbinte la atingere.

Deoarece papucii de baie romani erau fabricaţi din materiale perisabile, cele mai vechi şi mai cunoscute exemple provin din Vindolanda, o fortăreaţă romană din Northumberland, Anglia, unde rămăşiţe organice au fost conservate în straturi de noroi fără oxigen. Această fortăreaţă a fost ocupată de romani în perioada 85 d.Hr - 370 d.Hr.

Arheologii au descoperit peste 5.000 de încălţări romane la Vindolanda - dintre care aproximativ 50 sunt papuci sau saboţi de baie, potrivit lui Elizabeth Greene, arheolog la Universitatea Western Ontario din Canada.

Majoritatea saboţilor de baie au o platformă de lemn înaltă de 2,5 până la 5 centimetri şi o curea de piele în partea de sus. Potrivit lui Greene, unii dintre papuci erau simpli, iar alţii erau decoraţi cu modele geometrice sau reprezentări ale degetelor de la picioare tăiate în suprafaţă.

Dacă papucii de baie de la Vindolanda sunt sau nu cei mai vechi papuci de baie din lume este un subiect de dezbatere.

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Arheologii au găsit exemple mult mai vechi de sandale

Arheologii au găsit exemple mult mai vechi de sandale, inclusiv cele ale regelui Tut, datate în anul 3.300 î.Hr. în Egipt, de exemplu. Şi etruscii aveau sandale cu ramă metalică încă din secolul al VI-lea î.Hr., a declarat pentru Live Science Elizabeth Semmelhack, directoarea şi curatorul Muzeului Încălţămintei Bata din Toronto, Canada. "Dar nu erau folosite pentru băi".

O pereche de încălţări pentru copii, cu talpă de lemn, a fost descoperită în 2025 la Isarnodurum, un sit arheologic din epoca romană din Franţa, care datează puţin înainte de Vindolanda. Dacă se confirmă că aceştia sunt tot papuci de baie, ar fi cei mai vechi din lume.

O direcţie de cercetare urmărită de Elizabeth Greene este să se întrebe dacă saboţii de baie erau folosiţi doar pentru îmbăiere. La câteva secole după ce romanii au părăsit Europa, oamenii din Evul Mediu au inventat încălţăminte cu aspect similar, care funcţiona ca un tip de galoş (un pantof prins sau purtat peste un alt pantof) pentru a-şi proteja picioarele de noroi, apă sau zăpadă de pe jos. Unii dintre saboţii de lemn găsiţi la Vindolanda ar fi putut servi unui scop dublu de galoş - sau ar fi putut avea o dublă funcţie acum două milenii, ca papuci de baie şi galoşi.

Acest sabot de baie de la Vindolanda poate fi văzut de acum până în septembrie 2027 la Muzeul Bata Shoe din Toronto, ca parte a expoziţiei "Unearthing Vindolanda", mai notează Live Science.