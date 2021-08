Ciolacu: Românii, asaltați de facturi aberante la gaze și energie, Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR nu a făcut nimic!

„Totul pentru Congrese, nimic pentru români! Premierul Cîțu a refuzat scăderea TVA-ului, propusă chiar de furnizorii de utilități. În schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL să-l voteze pe el la Congres. Coaliția a amânat la nesfârșit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, în schimb a convocat sesiune extraordinară pentru funcțiile lor de la TVR și RRA”, a transmis, marți, 31 august, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

De asemenea, președintele PSD acuză Guvernul că nu a făcut nimic pentru a proteja populația.

„Nici măcar astăzi, când românii sunt asaltați de facturi aberante la gaze și energie, Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR nu a făcut nimic concret: zero soluții pentru a proteja populația!”, a adăugat Marcel Ciolacu.

„PSD a depus deja amendamentele la Legea consumatorului vulnerabil, pentru ca românii cu venituri mici să fie sprijiniți concret și substanțial, iar legea să se aplice de la 1 octombrie. Chiar mâine, în prima ședință a actualei sesiuni, această lege poate fi dezbătută și votată. Și aplicată de îndată, nu la Paștele cailor când vrea Florin Cîțu”, a conchis liderul social-democrat.

FACTURI URIAȘE! Virgil Popescu: Nu aveau voie să mărească prețul

De marți, începe controlul ANRE, împreună cu Protecția Consumatorului la toți furnizorii de gaze, a spus, luni seară, la Digi 24, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Lucrurile sunt foarte simple, că am văzut tot felul de interpretări, unii spun că aveau voie să facă... Eu mențin același punct de vedere ca și ANRE: că nu aveau voie să facă. Nu aveau voie să mărească prețul pentru că în luna mai au anunțat oferta de la 1 iulie. Compania respectivă a anunțat prețul, cu preț fix pe un an de zile. Dacă tu modifici prețul și ai anunțat că e preț fix pe un an de zile, intri sub incidența a două legi: una e legea protecției consumatorului la ofertă înșelătoare, care nu are amendă așa de mare, a doua este amendă între 5 și 10% pe cifra de afaceri pe legea energiei, pe același lucru: ofertă înșelătoare”, a spus, luni seară, Virgil Popescu.

Un client din județul Alba a primit, în weekend, o factură la energie de 28.000 de lei.