După ce România a câștigat procesul Roșia Montană și președintele Klaus Iohannis și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de secretar general al NATO, în emisiunea ”Miercurea Neagră”, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și analistul politic Bogdan Chirieac au avut un schimb de replici ironice.

„În primul rând, vă iau la întrebări, nu se lucrează așa în echipă! Ne-ați ascuns faptul că președintele Klaus Iohannis pleacă secretar general al NATO. Mai mult, ne-ați indus în eroare, ați spus că n-are nicio șansă și când colo ne trezim că e în pole position pentru această funcție. Știm că dumneavoastră aveți legătură specială cu domnul Iohannis. Cum s-a întâmplat acest lucru? De ce nu ne-ați spus mai din timp? Înțeleg că demersurile diplomatice personale ale domnului Iohannis, că România nu are diplomație, sunt de mai bine de un an de zile”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Iohannis, candidat pentru funcția de secretar general al NATO

„Domnule Chirieac, ar trebui nu să mă certați, ci să îmi mulțumiți, că în mărinimia mea vă permit la emisiunea de azi să stați pe scaun și să nu stați cum ar trebui sub masă, pentru că v-a tras-o Iohannis de încă nu reușiți să vă adunați de pe jos. Știți că sunt bun și blând, am zis să nu mă urc cu picioarele pe dumneavoastră. A venit dl. Iohannis ieri la orele 17 și va tras-o de va năucit, sunteți disperați. Am înțeles că aveți trei inși în Piața Victoriei, USR-iștii, AUR-iștii sunt și ei disperați, toată lumea, disperată. (...) A venit domnul Iohannis, v-a dat două peste ceafă într-un discurs de cinci minute de v-am zis: v-a lăsat mască” a precizat jurnalistul Mugur Ciuvică.

Replicile ironice au continuat:

Chirieac: Al nostru, domnul Cioloș, nu a zis că are șanse.

Ciuvică: Haideți totuși să nu mai vorbim despre nimeni în emisiune, pentru că timpul e prețios. Sunt 45 de minute, nu avem o viață întreagă de vorbit aici.

Chirieac: Cum adică? Cioloș e nimeni?

”Absolut nimeni, vă spun asta de un an. Am avut și eu o perioadă de cumpănă, așa în viața mea, în ultimele 3-4 zile, de vineri noapte încoace. Știți că eu vă zic tot timpul, eu nu fac previziuni, că nu sunt vrăjitor ca dumneavoastră, prezicător. Două lucruri am zis eu, nu că le-am zis eu... le-a zis toată lumea: că pierdem procesul cu Roșia Montană și că Iohannis n-are nicio șansă la NATO. Vineri seară câștigăm procesul, ieri, pe după-amiază, vine domnul Iohannis cu mutarea, nici măcar în plic, oral, a venit cu mutarea oral”, a conchis jurnalistul Mugur Ciuvică.

