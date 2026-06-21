Chirieac a văzut lista cu miniștri în Guvernul Veștea și a pus o singură întrebare: Unde sunt cei de la AUR?

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Premierul desemnat Adrian Veștea se pregătește să meargă în Parlament pentru votul de învestitură, iar după decizia PSD de a sprijini executivul și de a intra la guvernare, au apărut deja și nume ale viitorilor miniștri.

În noul guvern PSD ar urma să dețină: Ministerul de Interne (Marian Neacșu), Ministerul Energiei (Bogdan Ivan), Ministerul Justiției (Radu Marinescu), Ministerul Muncii (Florin Manole), Ministerul Mediului (Mihai Ghigiu), Ministerul Dezvoltării (Romeo Lungu), Ministerul Sănătății (Alexandru Rogobete), Ministerul Culturii (Ionuț Vulpescu).

Tot pe surse, PNL - tabăra Veștea - va deține patru portofolii, inclusiv Sorin Cîmpeanu la Apărare. Totodată, Alina Gorghiu ar putea fi vicepremier.

Alina Gorghiu și Adrian Veștea sunt numele cărora Congresul PNL le-a cerut demisia, în caz contrar vor fi excluși din partid. Rareș Bogdan și Lucian Bode sunt și ei în aceeași situație.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat lista apărută pe surse cu viitorul cabinet printr-o singură întrebare: Unde sunt cei de la AUR?

Asta în condițiile în care fără voturi din partea AUR, Guvernul Veștea nu are nicio posibilitate să treacă.

Mai exact, ce va obține AUR dacă chiar va vota cabinetul?

„Există zvonuri, dar atenție sunt doar zvonuri, potrivit cărora, cu acordul tacit al președintelui George Simion 30 de parlamentari AUR ar putea vota acest guvern. În caz contrar nu există posibilitatea aritmetică ca acest guvern să treacă”, a precizat Chirieac.

„Așa cum e prezentat guvernul, e un guvern care arată bine. Luca Niculescu la Externe e exact ceea ce trebuie, România nu a mai avut o politică clară de la Emil Hurezeanu care a stat 6 luni și nu a apucat să imprime o idee ministerului, care are diplomați de primă mână, doar că nu a existat conducere politică. Luminița Odobescu, Bogdan Aurescu ei sunt diplomați, dar politica externă e făcută de politicieni.

Sorin Cîmpeanu a fost de asemenea foarte bun în toate pozițiile pe care le-a avut, precum și care Alina Gorghiu a mai condus Ministerul Justiției, dar și PNL. Va superviza ministere de forță.

Întrebarea mea este, ce primește AUR în schimb”? arată Chirieac.

Primește AUR funcția de președinte al Senatului?

Analistul politic nu exclude ca în cazul în care AUR va vota Guvernul Veștea, partidul să primească poziții în eșalonul secund, sau chiar funcția de președinte al Senatului. Totuși, nu e deloc clar dacă AUR va vota Guvernul, iar Chirieac reiterează: Fără voturi din partea AUR, Guvernul Veștea nu poate trece.

„E posibil să primească funcții în eșalonul doi, dar pe de altă parte l-am auzit pe Dan Dungaciu într-un interviu chiar la DC News în care spunea că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. Fiindcă PSD începe mâine dimineață procedura de suspendare a domnului Mircea Abrudean din funcția de președinte al Senatului, poate că vor oferi această funcție cuiva de la AUR. Există și această posibilitate”, arată Chirieac.

„AUR în acest moment e cheia Guvernului. Dacă la Guvernul Tomac cheia a fost UDMR-ul care s-a răzgândit și nu l-a mai susținut, în acest moment cheia este la AUR. Să vedem dacă AUR chiar face ceea ce spune sau în negocieri de culise va ajuta la trecerea guvernului. Dacă va pune umărul la trecerea guvernului, vrând nevrând va face un bine României. Țara are nevoie ca de aer de un Executiv, așa cum suntem acum ne ducem în junk cu toate problemele care vin de aici”, a conchis analistul politic.