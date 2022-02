Cezar Ouatu, după semifinala Eurovision 2022: Am ieșit din tot acest circ. O să las aici scris

Nu este pentru prima oară când Cezar Ouatu participă la Eurovision. În urmă cu câțiva ani, artistul chiar a ajuns să ne reprezinte țara.

Anul aceasta, experiența lui Cezar Ouatu cu Eurovisionul s-a terminat mai repede decât se așteptau și el, dar și fanii. Artistul nu a ajuns în cei 10 semifinaliști care se lupă acum pentru a reprezenta România la Torino.

Citește și: Semifinala Eurovision 2022 a provocat... GREAȚĂ. Reacții de ȘOC ale telespectatorilor. ”Nu mai am cuvinte”, ”TVR... vai de voi! Sunteți jalnici!”. Cristian FAUR, criticat pentru limbaj și atitudine



”Vă promit că a fost ultima dată când voi mai participa, dacă voi mai participa la Eurovision, pt. #România!

Mulțumesc pentru susținerea la Eurovision România! Sincer, mă simt mai ușurat că s-a oprit totul aici, că am ieșit din tot acest circ social media și nu numai, contrar răutăților gratuite din partea unor fani, cum că totul e blat, că eu voi câștiga datorită unor relații de prietenie cu cei din juriu, etc…

Iată, dragilor, că am fost doar o parte interesantă, care a dat bine la număr, într-o selecție națională Eurovision extrem de slabă din toate punctele de vedere. Acest val al tineretului din finală mă bucură și era clar de la început ce-și doreau cei din delegația TVR1. A fost o experiență personală foarte frumoasă! Piesa `For Everyone` cu siguranță va continua să răsune în concertele mele din toată lumea! Mulțumesc, Mihai Alexandru!

Dezamăgit total în schimb de ceea ce se va întâmpla la Torino!!!

O să las aici scris … cu tot dragul pt. artiștii finaliști, noi nu ne vom califica pt. a 4 a oara în marea finala de la Torino, într-un an în care sunt deja piese foarte bune din partea celorlalte țări, artiști carismatici, personaje în adevăratul sens al cuvântului!!!

P.S. Părerea mea umilă este că la Eurovision nu este vorba doar despre voce și piesă, ci și despre carismă, show și cat de capabil ești să cucerești publicul acolo, nu aici!!!”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

Citește și: Mihai Trăistariu, DEZGUSTAT de Semifinala Eurovision 2022: Juriul să NU MAI EXISTE, să-l desființăm. Nu-mi venea să cred!

Mihai Trăistariu: Cezar Ouatu a picat inexplicabil

Mihai Trăistariu nu crede că România are șanse la Torino. Acesta afirmă că au fost eliminate melodii cu potențial, favorite în ochii publicului și au trecut mai departe piese slabe, care nu au nicio șansă la Eurovision.

”Cezar Ouatu a picat inexplicabil, din punctul meu de vedere. Cezar Ouatu a reprezentat România la Eurovision. Și totuși, să nu-l treci în finală. El a cântat impecabil.

Au trecut unii care nu trebuiau să treacă și au rămas pe afară niște melodii foarte bune. Din ce a rămas acum, din astea 10 piese, dacă mă întrebi pe mine, ca artist experimentat în Eurovision, nu văd absolut nimic consistent. Sunt niște copii, în genul lui Roxen, care a mai fost, în genul ultimilor trei ani, unde am trimis niște fantome, niște oameni talentați, dar nepregătiți pentru o asemenea scenă.

Din cei 10 de acum, nu mi-a luat ochii nimeni. Sunt voci bune, dar nu sunt piesele. Sunt niște piese interesante, dar nu sunt suficient de puternice. În clipa asta, cred că iar nu ne calificăm în finală. Nu avem pe cine alege.

Una din favorite era Aris. Aris, care a fost la Vocea României, o cheamă Larisa. A mai fost și la Eurovision favorită și acum nu a trecut de semifinală deși era în topuri prima, în sondaje, la români. La fel și Malere, o piesă a trupei E-an-na, care, la fel, luaseră 10.000 de voturi din partea publicului, la preselecții. Erau pe locul 1 la voturi și la juriu zero”, a declarat Mihai Trăistariu pentru DC News.

Mihai Trăistariu: Juriul ar trebui desființat!



Mihai Trăistariu se arată extrem de dezamăgit de juriu și spune că este de părere că acesta ar trebui desființat și sp fie lăsat publicul să aleagă melodia care va reprezenta România.

”Părerea mea este că ar trebui scos acest juriu. Juriile sunt părtinitoare. Juriile sunt subiective. De exemplu, comentau că nu le place stilul muzical, cum erau îmbrăcați. Nu avea nici relevanță. La Eurovision te îmbracă televiziunea, vine cu stiliști. Lasă îmbrăcatul. Asta contează? Punctăm ținuta? Că una seamănă a manea. Dar la Eurovision numai melodii orientale au câștigat. Nu trebuia să ne cramponăm în chestii românești, că ne place nouă sau nu. Tu, ca jurat, trebuie ză vezi în ansamblu, rezultatul final.

”A fost un spectacol grotesc din partea juriului”



Eu am scris pe Facebook că ar trebui să nu mai existe juriu. Nu în România. Poate la SanRemo, dar nu la noi. La noi sunt răutăcioși, haini. A fost un spectacol grotesc din partea juriului. Nu-mi venea să cred cât de urât vorbesc cu niște copii, care acum încearcă să intre în show-biz. Au fost foarte duri și au ales pe niște criterii doar de ei știute. Au rămas 10 piese de mijloc. Erau piese care la public erau favorite, atât de discutate și au picat. Jurații ar trebui să tragă cu coada ochiului și la ce spune publicul, pentru că e un spectacol pentru public. Nu 5 oameni se uită la televizor, oamenii se uită, ei votează.

Ar trebui, în România, să desființăm juriul, pentru că cinci jurați vorbesc între ei, mai primesc un telefon de la un coleg. Nu mai spun câți spuneau că sunt prieteni. Deci notau și îi spuneau concurentului: Pe tine te știu de la facultate, sunt profesorul tău. Erau Colegi! Alții spuneau „suntem colegi la Filarmonică”, erau așa niște comentarii”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Cei 10 finaliști Eurovision

Juriul, format din Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Randi, Cristi Faur şi Adrian Romcescu, a deliberat şi a ales piesele care s-au calificat mai departe în ultima etapă a competiţiei:

Alex Parker & Bastien – All this love

Andrei Petruş – Take me

Cream, Minodora, Diana – România mea

Petra – Ireligios

Kyrie Mendél – Hurricane

MOISE – Guilty

Gabriel Basco – One night

VANU – Never give up

WRS – Llamame

Dora Gaitanovici – Ana

Finala Selecției Naționale Eurovision, în 5 martie

În finala din 5 martie, juriul şi telespectatorii vor desemna artistul care ne va reprezenta la etapa internaţională de la Torino, care se va desfăşura în luna mai. România va participa în cea de-a doua semifinală, programată pentru joi, 12 mai, alături de alte 17 ţări precum Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

Cea de-a 66-a ediţie a concursului va fi găzduită de Italia, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam. Aceasta va fi cea de-a treia ediţie italiană a Eurovision, după Napoli în 1965 şi Roma în 1991. Artista italiană Laura Pausini, interpretul britanico-libanez Mika şi personalitatea TV Alessandro Cattelan vor fi gazdele Eurovision 2022, care va avea loc la Torino între 10 şi 14 mai.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News