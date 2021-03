Efectele negative ale epilării definitive. Ce trebuie să avem în vedere

Odată cu prețurile accesibile și popularizarea aparatelor cu lumină intens pulsată (IPL) sau (LASER) au fost observate și efectele adverse nedorite ale tratamentului, conform informațiilor oferite de Sfatul Medicului. În general, acestea au apărut în rândul persoanelor care nu au apelat la un medic specialist dermatolog. Cele mai comune reacții sunt arsurile, infecțiile, roșeața sau pigmentarea. În timpul tratamentului este obligatoriu ca ochii să fie protejați, deoarece lumina laser sau IPL poate leza vederea.

Cu cât tenul unei persoane are o culoare mai închisă, cu atât este mai predispus la arsuri. Aceste leziuni au nevoie de pansamente speciale, grase, antibiotice și supravegherea unui medic. Procedura mai are potențialul de a reactiva virusul herpes simplex, care dă rănile de pe față și senzația de usturime. Studiile din domeniu susțin că procedura nu are legătură cu apariția cancerului de piele.

Femeile însărcinate nu se pot epila definitiv și nici persoanele care au suferit arsuri solare. De asemenea, din cauza pigmentului foarte deschis al părului, persoanele blonde sau roșcate nu pot apela la procedură. Aparatul nu sesizează decât părul închis la culoare. Nici cei cu diabet zaharat și insulino-dependenți nu au undă verde, întrucât aceștia sunt predispuși la infecții.