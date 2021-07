Barna: Premierul Cîțu a refuzat solicitarea de introducere a unui memorandum privind Roşia Montană în şedinţa de Guvern

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, afirmă că Ministerul de Finanţe a solicitat introducerea unui memorandum privind Roşia Montană pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern, dar premierul Florin Cîţu a refuzat, argumentând că decizia trebuie luată în coaliţie.

'Premierul, cel puţin, şi în şedinţa de Guvern de astăzi a avut acest mesaj. Exista o solicitare de la Finanţe pentru a se introduce pe ordinea de zi un astfel de memorandum. Premierul a spus: 'este o decizie a coaliţiei, nu îl introducem'. Vreau să cred că şi poziţia domnului premier este în aceeaşi linie de listare a monumentului, pentru că este pasul firesc, normal, pe care îl aşteaptă fiecare cetăţean al acestei ţări', a declarat Dan Barna, la Digi 24.

Reprezentantul USR PLUS a subliniat că 'nu se pune problema' să susţină retragerea înscrierii sitului Roşia Montană în patrimoniul UNESCO, cu atât mai mult cu cât acest lucru ar demonstra lipsă de coerenţă.

'Am părea un stat total incoerent în momentul în care am depus dosarul, l-am retras, l-am redepus anul trecut, pe vechea guvernare. Acum, dacă l-am retrage din nou, am părea că suntem o găină fără cap, ceea ce este de neacceptat când vorbim de poziţionarea externă a unui stat pe un subiect atât de important', a spus el.

Barna nu a exclus ipoteza unor exploatări la Roşia Montană, pe viitor, dacă evoluţia tehnologică va permite asigurarea gradului de protecţie necesar.

'Acesta este într-adevăr un sit unic în lume. Nu mai există altundeva în întreaga lume galerii romane de exploatare, deci într-adevăr sunt nişte monumente care merită protejate. Am văzut în spaţiul public diverse puncte de vedere - unele chiar susţinute de fostul ministru al Finanţelor - că ar trebui să renunţăm la această solicitare de listare a Roşia Montana la UNESCO. Este o poziţie pe care USR PLUS o respinge cu fermitate.' a declarat Barna.

'Roşia Montană trebuie să devină un monument protejat UNESCO, mai ales că această listare nu afectează cu nimic perspectiva generaţiei viitoare, când tehnologiile vor mai evolua, eventual, să existe acolo şi o exploatare, dacă va fi cazul. În momentul de faţă nu suntem însă acolo. În momentul de faţă vorbim de protejarea unui monument unic pe care această ţară îl are', a spus vicepremierul.

Joi, premierul Florin Cîţu a declarat că trebuie luată la nivelul coaliţiei de guvernare decizia privind modul în care este gestionat dosarul de înscriere a sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO.

'Domnul Nazare a prezentat opinia Ministerului Finanţelor în şedinţa de coaliţie şi am spus de fiecare dată că acolo trebuie să fie luată decizia în ceea ce priveşte Roşia Montană. În ceea ce priveşte repunerea dosarului la UNESCO, a fost făcută anul trecut de premierul de atunci, Ludovic Orban, care este astăzi preşedintele PNL, şi e normal ca o decizie să fie luată în coaliţie, nu în Guvern, şi sper că şi în Parlament.' a spus Cîțu.

'În ceea ce priveşte Guvernul, pentru că am văzut mai multe fake news, şi în ceea ce priveşte persoana mea, niciodată nu am cerut să se retragă vreun proiect. Niciodată nu am luat o decizie oficială în acest sens. Discuţiile sunt doar la nivelul coaliţiei. Coaliţia trebuie să decidă. Şi, repet, preşedintele PNL, care este astăzi în... şi reprezintă PNL în coaliţie, este premierul de anul trecut care a propus dosarul mai departe. Deci, acolo trebuie să fie luată decizia', a afirmat Florin Cîţu, notează Agerpres.