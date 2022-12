Anul 2023, un an bun pentru unii și rău pentru alții. Numerologul Romeo Popescu: Vom vedea foarte mulți oameni singuri

Numerologul Romeo Popescu a explicat la DC NEWS pentru cine anul 2023 va fi unul bun și pentru cine s-ar putea să fie un an rău.

"Cine se va simți cel mai bine în 2023?" l-a întrebat Răzvan Dumitrescu pe numerologul Romeo Popescu.

"Pentru cel care are responsabilitatea faptelor lui. Adică mă uit în spate, eu, omul. O analiză, poate că nu am avut-o până acum, dar niciodată nu e prea târziu. Și atunci, mă uit în primul rând în spate la un an - 2017. "Domnule, ce am făcut cu viața mea în 2017?. Ce hotărâri am luat? Ce s-o fi întâmplat atunci cu viața mea"? După care merg în timp și îmi aduc aminte după 2017, cu două direcții, prima direcție este 2017, care este extrem de importantă ca să văd exact funcționalitatea mea, iar a doua direcție este 2020.

Fac o sinteză dintre 2017 și 2020 și evenimentele care au urmat, și văd cum s-a schimbat viața mea de atunci, cum sunt eu ca om de atunci până acum, ce am învățat eu, ce lucruri frumoase mi s-au întâmplat, ce lucruri mai puțin frumoase mi s-au întâmplat și învăț ceva. Fac o sinteză și învăț ceva. În urma acestor concluzii eu voi ști cu siguranță cum să îmi trăiesc anul 2023. Este necesară, dacă vrei să o faci. Dacă nu, sănătate.

Anul 2023, un an al singurătății?

Știi cum ține minte omul? Poate că nu ține minte în anul ăla ce a făcut în 2017, dar ține minte câți ani avea atunci și ce s-a întâmplat în viața lui afectivă, afectiv în sensul de familie, oameni dragi, și în zona de muncă. Adică dacă vreau să îmi aduc aminte mă duc și mă gândesc cum eram eu în familie sau în viața mea afectivă în 2017, dar în 2020? Câți ani aveam eu în 2017, dar în 2020? Care a fost situația pe care eu am trăit-o din punct de vedere emoțional? Aveam bani, nu aveam bani? E ușor, nu e greu, să faci treaba asta. Și atunci, faci o analiză, dacă vrei.

Dacă nu vrei nu e nici cea mai mică problemă pentru că nimic nu e obligatoriu în viață, ești arbitru liber în jocul pe care-l joci. Și atunci zici că nu vrei să faci treaba asta, "oi vedea eu ce va fi". Ee, în momentul în care acest om în 2023 va face așa: "oi vedea eu ce va fi", în momentul respectiv el se va îndepărta de socium și se va însingura fără să-și dea seama. E posibil să fie exclus fără să vrea. Și atunci vom vedea foarte mulți oameni excluși, oameni singuri în 2023. Nu prea mai ești bun, hai poate ai treabă și te reținem. Eu recomand foarte mult această analiză despre care v-am vorbit acum. Va fi o analiză foarte bună și ne va folosi pe parcursul anului 2023", a spus Romeo Popescu.

Cine se simte rău în 2023

"Cine se simte rău în anul ăsta?", a mai întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Se simte rău cel care trăiește fără un sens în viață, fără o pasiune, fără un scop, cel care nu are nimic sfânt, cel care nu are nimic în suflet, un obiectiv sau ceva, cel care trăiește ca vântul sau cel care nu își dă voie să fie el însuși și să acceseze tot ceea ce este în sufletul lui, tot ceea ce este în mintea lui, în activitatea lui. Nu își dă voie, îi e frică sau nu vrea, sau zice: "bă, aia e, acum nu mai am timp", deci cel care se lamentează va fi într-un an destul de dificil și, simt nevoia să repet, va avea efecte până în 2025 inclusiv. O trage rău", a explicat Romeo Popescu.

