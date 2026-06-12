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Angajații Casei Județene de Pensii Tulcea, în grevă japoneză din cauza legii salarizării

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 12 Iun 2026
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imagine cu megafon, protest
Sindicaliștii din finanțe lansează o campanie naţională de acţiuni de protest. FOTO: Freepik @Muhammad Shoaib

Angajaţii Casei Judeţene de Pensii (CJP) din Tulcea au intrat, vineri, în grevă japoneză, nemulţumiţi de proiectul de lege privind salarizarea unitară şi de modul în care decurg negocierile dintre liderii sindicali de la nivel naţional şi ministerul de resort.

Anunţul privind intrarea salariaţilor CJP în grevă japoneză a fost făcut public la avizierul instituţiei statului, alături de mesajul "Nouă ne pasă de voi! Lor nu le pasă de noi, nici de voi", scrie Agerpres.

"Greva japoneză va dura până când situaţia noastră va fi înţeleasă, iar discrepanţele salariale, în plata, din interiorul familiei ocupaţionale Administraţie vor fi eliminate", a precizat pentru Agerpres reprezentantul sindical al Sindicatului Naţional al Salariaţilor din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneoaş.

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Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că proiectul de lege nu urmează procedura legală de dezbatere publică, dar şi de diferenţele mari care există între diferite categorii de bugetari din familia ocupaţională Administraţie, acestea variind de la 2.000 de lei până la 1.300 de lei, în favoarea angajaţilor din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură. 

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casa de pensii
legea salarizarii unitare
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