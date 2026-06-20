Adrian Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu, propunerea pentru funcția de ministru de Externe

Sursa: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a transmis, sâmbătă, că a s-a întâlnit cu Luca Niculescu, coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE şi propunerea pentru funcţia de ministru de Externe, context în care au lucrat şi pe varianta finală a programului de guvernare.

"A treia ancoră externă pentru România după UE şi NATO o reprezintă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate şi predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiţii mai mari şi mai bune, dar şi printr-o veritabilă şcoală de bună guvernanţă. Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE şi viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat şi pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenţionez să-l prezint Parlamentului", a scris Adrina Veştea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, finalizarea acestui demers reprezintă "un veritabil proiect de ţară".

"Ambiţia mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global. Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de ţară şi vom face tot ce ţine de noi pentru a atinge acest obiectiv care întruneşte consens la nivelul societăţii româneşti. În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susţinut şi echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline", a subliniat premierul desemnat.