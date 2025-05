Zelenski a vorbit la telefon cu Nicușor Dan. Ce au discutat

"L-am invitat pe Nicuşor Dan să viziteze Ucraina. Am discutat, de asemenea, cele mai apropiate oportunităţi pentru a ne întâlni", a scris Zelenski într-un mesaj postat pe platforma X după prima discuţia telefonică purtată cu noul preşedinte ales al României.

Preşedintele ucrainean a mai spus că "este esenţial ca România să continue să se dezvolte" şi a subliniat importanţa cooperării regionale între ţările din zonă şi din întreaga Europă.

"Respectăm România şi alegerea poporului român. Aceasta este o ţară de care depinde multe în materie de securitate. Suntem foarte recunoscători pentru contribuţia la protejarea vieţii poporului nostru. Este important ca sprijinul pentru Ucraina să continue. România înţelege cât de importantă este lupta pentru libertate şi dreptate", a remarcat Zelenski în mesajul său, preluate de mai multe media ucrainene, între care Obozrevatel.

Totodată, Zelenski a subliniat importanţa României, ţară membră a NATO cu cea mai lunga frontieră cu Ucraina, pentru securitatea în regiune.

