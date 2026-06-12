Prinţesa Bha a murit la 47 de ani. Fiica cea mare a regelui Thailandei era internată de peste trei ani

Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Prințesa Bajrakitiyabha Mahidol, fiica cea mare a regelui Thailandei, a încetat din viață la vârsta de 47 de ani, după ce a petrecut mai bine de trei ani în spital în urma unei afecțiuni apărute brusc. Anunțul a fost făcut vineri de palatul regal.

Cunoscută în Thailanda drept „Prinţesa Bha”, aceasta a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament cu câinii armatei, desfășurat în decembrie 2022.

După incident, a fost transportată la spitalul Chulalongkorn din Bangkok, unde a rămas internată în stare de inconștiență. De atunci, autoritățile au oferit doar ocazional informații despre evoluția stării sale de sănătate.

CITEȘTE ȘI: Regina care a schimbat Thailanda, Regina-mamă Sirikit, a murit. De ce era supranumită "Jackie Kennedy a Asiei"

Ultimele comunicate au indicat o agravare a stării sale

În august 2025, palatul regal a anunțat că prințesa suferea de o infecție gravă a sângelui și că funcțiile pulmonare și renale erau susținute cu ajutorul aparatelor medicale.

Cu doar trei săptămâni înainte de deces, un nou buletin medical vorbea despre o „deteriorare” a stării sale și despre o infecție devenită „incontrolabilă”, astfel opinia publică a fost pregătită pentru deznodământul tragic.

Potrivit comunicatului oficial, prințesa s-a stins „în pace” joi, la ora 19:48.

Funeraliile vor avea loc cu onoruri regale

Casa regală a anunțat că rămășițele pământești vor fi depuse într-o capelă de la Marele Palat din Bangkok.

Totodată, funeraliile vor avea loc „cu cele mai înalte onoruri, conform tradiţiei regale”, potrivit comunicatului oficial.

Mesajul premierului și reacția populației

Bajrakitiyabha Mahidol era singurul copil rezultat din prima căsătorie a regelui Maha Vajiralongkorn cu prințesa Soamsawali.

Prim-ministrul Anutin Charnvirakul i-a adus un omagiu într-o declarație televizată.

„Era iubită, respectată şi admirată în întreg regatul”, a declarat acesta și a invitat „toţi thailandezii să se alăture doliului şi să i urmeze exemplul ca sursă de inspiraţie”.

La spitalul Chulalongkorn, mai multe persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu, ce aveau în mâini portrete ale prințesei.

Mărturiile emoționante ale celor care au admirat-o

Thanyaporn Arammekha, o pensionară în vârstă de 66 de ani, a declarat pentru AFP:

„Am fost foarte tristă când am aflat vestea. Iubesc monarhia pentru că părinţii mei au divorţat pe când eram foarte tânără şi (fostul rege) Rama al IX lea a fost asemenea unei figuri paterne pentru mine”.

Și Kanokpan Chantarapetch, fostă funcționară în vârstă de 67 de ani, a mers imediat la spital după anunțul decesului.

„Am fost bulversată”, a spus ea, cu lacrimi în ochi. „Prinţesa Bha a făcut eforturi ca să ajute poporul thailandez pe când era la Ministerul Justiţiei, în special pe prizonieri”.

Carieră în justiție, diplomație și organizații internaționale

Prințesa Bajrakitiyabha Mahidol a avut pregătire în domeniul dreptului și diplomației. Ea a studiat în Regatul Unit, Thailanda și Statele Unite, unde a obținut o diplomă în Drept la Universitatea Cornell.

În timpul unei vizite la această instituție de învățământ, în 2012, și a descris astfel parcursul profesional:

„Mă întreb azi ce sunt cu adevărat: procuror, avocat penal, diplomat? Răspunsul este: toate acestea în acelaşi timp. Îmi place să spun că sunt un hibrid”.

De-a lungul carierei, a ocupat funcția de ambasadoare a Thailandei în Austria, a avut mai multe responsabilități în cadrul Organizației Națiunilor Unite și s-a implicat în promovarea drepturilor femeilor. Ea a pledat inclusiv pentru condiții mai bune în penitenciare.

Un posibil nume în discuțiile despre succesiunea regală

Prințesa era considerată apropiată de tatăl său, regele Rama al X-lea, iar cu un an înainte de spitalizare a fost numită într-o funcție importantă în cadrul unității de gărzi de corp regale.

Regele Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, are șapte copii din patru căsătorii și nu a desemnat până în prezent un moștenitor oficial. Regulile de succesiune din Thailanda favorizează însă, în general, candidații de sex masculin.