€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data actualizării: 11:51 10 Noi 2025 | Data publicării: 11:44 10 Noi 2025

Primul loc în care a mers Grindeanu după ce a fost votat președinte PSD
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Care a fost primul loc în care a mers Sorin Grindeanu după ce a fost votat președinte PSD?

La Buzău, acolo unde Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu participă la o ședință de campanie care se desfășoară „acasă” la Constantin Toma. Primarul Buzăului ia parte și el la acest eveniment.

Marcel Ciolacu a zis că nu îi este frică de contracandidatul PNL-USR: „Decât să mă înjure două voci, mai bine să mă înjure doar una”.

Urmează alegeri pe 7 decembrie, zi în care va candida și el. Ce vrea să facă Marcel Ciolacu la Buzău? După ce a fost premier și la un pas de turul doi la prezidențiale, venirea la Buzău este un pas înapoi? Care e prima măsură pe care o va lua pentru Buzău?

 Ne-a zis chiar Marcel Ciolacu la DC News:

Social-democrații s-au reunit vineri într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului, a fost ales în funcția de președinte al PSD, cu 2.787 de voturi „pentru” și opt „abțineri”.

Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea 'Uniți pentru români. Puternici, doar împreună' cu care a candidat Grindeanu. A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta. La congresul social-democraților au fost prezenți peste 3.000 de delegați din întreaga țară. 

Sorin Grindeanu a declarat vineri că nu vrea să fie un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza partidului, cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări, iar pentru greșeli și-a cerut, în numele tuturor, iertare românilor.

„Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi. Inclusiv să ne uităm la noi, în interior. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului, pentru ca toate vocile valoroase ale stângii să vorbească din nou, pentru ca toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect: România puternică și prosperă. Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești”, a spus Grindeanu la Congresul extraordinar al PSD. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 minute
De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online
Publicat acum 5 minute
Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”
Publicat acum 7 minute
Bucureștiul, pe lista celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare
Publicat acum 18 minute
Ucraina descrie situația din Pokrovsk drept „critică“, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 20 ore si 57 minute
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close