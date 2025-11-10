Primul loc în care a mers Grindeanu după ce a fost votat președinte PSD

La Buzău, acolo unde Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu participă la o ședință de campanie care se desfășoară „acasă” la Constantin Toma. Primarul Buzăului ia parte și el la acest eveniment.

Marcel Ciolacu a zis că nu îi este frică de contracandidatul PNL-USR: „Decât să mă înjure două voci, mai bine să mă înjure doar una”.

Urmează alegeri pe 7 decembrie, zi în care va candida și el. Ce vrea să facă Marcel Ciolacu la Buzău? După ce a fost premier și la un pas de turul doi la prezidențiale, venirea la Buzău este un pas înapoi? Care e prima măsură pe care o va lua pentru Buzău?

Ne-a zis chiar Marcel Ciolacu la DC News:

Social-democrații s-au reunit vineri într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului, a fost ales în funcția de președinte al PSD, cu 2.787 de voturi „pentru” și opt „abțineri”.

Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea 'Uniți pentru români. Puternici, doar împreună' cu care a candidat Grindeanu. A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta. La congresul social-democraților au fost prezenți peste 3.000 de delegați din întreaga țară.

Sorin Grindeanu a declarat vineri că nu vrea să fie un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza partidului, cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări, iar pentru greșeli și-a cerut, în numele tuturor, iertare românilor.

„Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi. Inclusiv să ne uităm la noi, în interior. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului, pentru ca toate vocile valoroase ale stângii să vorbească din nou, pentru ca toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect: România puternică și prosperă. Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești”, a spus Grindeanu la Congresul extraordinar al PSD.