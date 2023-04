Ministrul Novak se așteaptă ca România să obțină maximum 8 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris

Novak se bazează pe sportivii de la canotaj, kaiac-canoe, haltere, lupte şi nataţie.



"Cătălin Chirilă este o certitudine, este o garanţie pentru o medalie. Desigur, merg pe varianta cea mai pesimistă, pentru că nu aş vrea să arunc vorbe prea mari, dar cred că şase-opt medalii sunt calculate la cele mai sigure cote. Avem canotajul, să nu uităm de ascensiunea halterelor, care merg foarte bine şi au câştigat la Europene foarte multă medalii. Eu am încredere că şi ei vor fi la acelaşi nivel cu canotajul. Avem luptele, avem kaiac-canoe şi, desigur, înot, unde avem aşteptări de la David Popovici. Fără presiune, dacă el îşi face treaba, va fi bine", a declarat Novak, la Adunarea Generală a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.



Ministrul a precizat că fiecare federaţie ştie ce are de făcut pentru a obţine performanţe la JO de la Paris.



"Eu cred că fiecare ştie ce are de făcut. Noi suntem din ce în ce mai stricţi legat de rezultate. Eu îmi doresc foarte mult ca bugetările federaţiilor, şi la nivel de minister, şi la nivel de COSR, să fie pe criterii foarte clare de performanţă. Normal că ne dorim din ce în ce mai multe medalii la Paris, dar eu sincer văd 6-8 medalii obţinute la Paris", a adăugat acesta.



La ultima ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Tokyio, România a obţinut patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari), scrie Agerpres.

Ministrul Novak spune că e nevoie de liniște pentru ca România să obțină rezultate la gimnastică: „Trebuie să tragem o linie”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, joi, la sediul COSR, că gimnastica românească are nevoie de linişte pentru a obţine din nou rezultate, precizând totodată că are încredere în actuala conducere a Federaţiei Române de Gimnastică.

"Din punctul nostru de vedere, noi lucrăm pe statistici şi după rezultate, şi nu după ce scandaluri apar. În ultimii 10-15 ani regresul gimnasticii este foarte clar şi există nişte motive clare. Ascultând de doi ani problemele de la Deva, cu tot ce se întâmplă acolo, trebuie să tragem o linie şi să vedem care sunt problemele şi cum putem să le corectăm. Pentru că dacă vom lucra la fel cu copiii, vom avea aceleaşi rezultate şi aceleaşi probleme. Cred că avem nevoie de o altă mentalitate, de un alt sistem şi o altă abordare a gimnasticii. Eu cred în federaţia actuală şi de ce să nu vedem că de un an încoace încep să vină rezultatele, cu o generaţie nouă, tânără. Cu siguranţă, pentru rezultate avem nevoie de linişte. Cu bârfe este foarte greu să construieşti ceva", a declarat Novak, la Casa Olimpică.



Conducerea Federaţiei Române de Gimnastică şi-a înaintat demisia de onoare în cadrul unei şedinţe a Comitetului său Executiv, reunit pe 24 şi 25 aprilie, dar a revenit asupra deciziei după discuţii cu ministrul Sporturilor, Eduard Novak, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.



Şedinţa Comitetului Executiv al FRG din zilele de 24 şi 25 aprilie a avut pe ordinea de zi analiza evoluţiilor sportivilor români la Campionatele Europene de seniori de la Antalya (11-16 aprilie), la Campionatele Mondiale de juniori de la Antalya (29 martie-2 aprilie) şi stabilirea modului de lucru până la FOTE (pentru juniori), respectiv până la Campionatele Mondiale de la Anvers (pentru seniori), competiţie la care, gimnaştii români au ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Bilanţul participării la Campionatele Europene a fost unul pozitiv, ţinând cont de îndeplinirea obiectivelor (calificarea ambelor echipe reprezentative la Campionatele Mondiale şi obţinerea în finalele pe aparate a unei medalii de bronz, a trei locuri patru, un loc şase şi un loc şapte, iar la individual compus, o clasare în top 10), scrie Agerpres.

