Mihai și Elwira Petre, Simona Pungă și Cornel Gheorghe, jurații Dancing on Ice: Vis în doi

Difuzat în direct, show-ul va fi jurizat de patru profesioniști în domeniul dansului și al patinajului, nimeni alții decât Mihai și Elwira Petre, Simona Pungă și Cornel Gheorghe. În fiecare sâptămână, cei patru jurați vor nota performanțele pe gheață ale celor nouă cupluri de vedete ce au acceptat provocarea Dancing on Ice: Vis în doi. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu vor dansa pe gheață la Dancing on Ice: Vis în doi și vor oferi dansuri memorabile alături de alți nouă patinatori profesioniști, pentru vise ce merită a fi împlinite.

Cu o experiență incontestabilă în domeniul dansului, Mihai și Elwira Petre au primit cu responsabilitate și mult entuziasm rolul de jurați la Dancing on Ice: Vis în doi. ”Sunt bucuros să încep un proiect unic in România, care pare imposibil ținând cont de contextul țării noastre. Întotdeauna însă, ceea ce pare imposibil și devine realitate are șanse să fie cu adevărat memorabil. Va fi extrem de dificil și de periculos pentru concurenți. Spun asta pentru că de când am auzit de proiect îmi imaginez atât accidentări cât și spectacol la superlativ. Sper ca la final să rămânem cu un spectacol de neuitat, fără accidentări. Sunt bucuros și în același timp nerăbdător să mă așez pe unul dintre cele mai bune locuri din platou, să mă bucur de dansul pe gheață, sa rămân gură-cască și să reușesc sa jurizez obiectiv”, a mărturisit Mihai Petre. La rândul său, Elwira Petre, una dintre cele mai valoroase practicante de dans sportiv din România așteaptă cu nerăbdare momentul primei jurizări: ”Iubesc dansul și orice formă de mișcare legată de el. Mă bucur să va anunț că împreuna cu Mihai vom face parte din juriul acestui proiect special și foarte dificil. Pantofii de dans, tocurile, balerinii, adidașii sau patinele îți pot da aripi sau te pot condamna la eșec. Nouă vedete curajoase s-au încălțat în patine, iar eu abia aștept să văd rezultatul final. Va fi palpitant!”, a adăugat aceasta.

Antrenoarea de patinaj artistic Simona Pungă, ce a participat ca sportiv la competiții europene și internaționale importante, va sta va masa juriului Dancing on Ice: Vis în doi din 5 martie. Aceasta va nota îndeaproape grația, viteza, concentrarea și tehnica cuplurilor de vedete: ”Sunt foarte entuziasmată și mă simt onorată să fac parte din acest proiect, în calitate de jurat, mai ales că este vorba de un concept total nou pentru România. Știind câtă muncă și câtă dedicare este în spatele acestui proiect sunt motivată să fac parte din această “frumoasă poveste”!”. Cu un palmares olimpic și competițional puternic în domeniul patinajului artistic, participant al Jocurilor Olimpice, Cornel Gheorghe, în prezent antrenor, se alătură juriului Dancing on Ice: Vis în doi: ”Este o plăcere, dar și o provocare să fac parte din acest proiect ce va demara în câteva zile. Este ceva nou și pentru mine, chiar dacă domeniul meu de activitate este patinajul artistic, căci într-un astfel de proiect nu am mai participat până acum. Sunt dornic să începem și să ducem la bun sfârșit un spectacol grandios, împreună cu echipa acestui show, împreună cu colegii mei din juriu. Îmi doresc că acest proiect să se bucure de un real succes!”

