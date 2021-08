Marian Oprișan s-a căsătorit cu Mihaela Arbănaș. Imagini de la nuntă

Luna aceasta, vicepreședintele CJ Vrancea, Marian Oprișan și directorul Direcției de Dezvoltare și Promovare din cadrul CJ Vrancea, Mihaela Arbănaș, au spus 'DA', la Primăria Bolotești.

La eveniment au participat în jur de 40 de invitați.

Cei doi sunt colegi de serviciu. Potrivit Antena3, Mihaela Arbănaș este mai tânără cu 19 ani decât Marian Oprișan și a mai fost căsătorită cu un lider PSD dintr-o comună de lângă Focșani, împreună cu care are doi copii.

Marian Oprișan s-a căsătorit a doua oară, la vârsta de 56 de ani

Și Marian Oprişan a mai fost însurat în anii '90, cu Ofelia, o ingineră textilistă. Ei au divorțat în anul 2003 și au împreună o fiică, pe Mădălina, în vârstă de 28 de ani. Tânăra a făcut tortul, dar și candy barul. Mădălina a venit special de la Londra, acolo unde este șefa laboratorului unei cofetării, pentru nunta tatălui său.

Nașii noii familii sunt deputata Elena Stoica și soțul acesteia, de profesie judecător.

În 2020, Marian Oprişan a pierdut șefia CJ Vrancea după 20 de ani

În septembrie 2020, Marian Oprişan, cel care a ocupat timp de 20 de ani funcţia de preşedinte el Consiliului Judeţean Vrancea, şi-a recunoscut înfrângerea în faţa contracandidatului său liberal.

"Dragii mei vrânceni,

Vă mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați avut încredere în mine și în proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o altă opțiune și nu m-ați votat.Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani.

Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră.Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia. Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea. Așa să ne ajute Dumnezeu!", scria atunci Marian Oprişan pe Facebook.