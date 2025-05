Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 25 mai, 2025. Report de 3,88 milioane de euro la Joker

LOTO. Duminică, 25 mai, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News va publica tragerilor programului cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 25 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 mai, Loteria Romană a acordat 19.760 de castiguri în valoare totală de peste 1,21 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I se inregistreaza un raport in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 405.700 de euro). La Noroc este in joc un raport cumulat in valoare de peste 1,51 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 19,66 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro), la categoria a II-a, raportul este de peste 493.400 de lei (peste 97.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un raport in valoare de aproximativ 685.000 de lei (peste 135.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un raport in valoare de peste 562.400 de lei (peste 111.200 de euro), iar la categoria a II-a un raport de peste 230.800 de lei (peste 45.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un raport la cumulat in valoare de peste 32.800 de lei.

Numere extrase duminică, 25 mai 2025

Loteria 6/49:

Loteria 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

