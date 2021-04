Kelemen Hunor: Coaliția nu are alternativă. În actul adițional, nu există lucruri extravagante

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a făcut declarații de presă în această seară după acordul la care a ajuns coaliția de guvernare după două zile de discuții intense.

”Așa cum am spus încă de săptămâna trecută, această coaliție nu are alternativă și mă bucur că am reușit să ajungem la un consens în ceea ce privește continuarea guvernării. În acest act adițional nu există lucruri extraordinare, extravagante. Sunt lucruri care vor asigura o funcționare coerentă, decizii coerente în coaliție, atât la nivel guvernamental cât și în Parlament și câteva puncte accentuate, scoase din programul de guvernare, fără să adăugăm nimic la programul nostru de guvernare. Important este să luăm acele decizii prin care redăm încrederea oamenilor în Guvern, în coaliție și vom duce programul de guvernare la îndeplinire. Sigur că armonizarea în coaliție necesită răbdare, echilibru și empatie. Nu este un lucru foarte ușor, nu trebuie să spunem că merge extraordinar de bine în fiecare clipă, dar important este că toate formațiunile politice din coaliție sunt conștiente că împreună ne-am asumat guvernarea, este responsabilitatea noastră să mergem înainte, să căutăm soluții pentru cetățeni și comunități. Cu acest gând am semnat acest act adițional la acordul de guvernare și vreau să cred că este singurul act adițional și nu va mai fi cazul să semnăm astfel de acorduri”, a declarat Kelemen Hunor, liderul UDRM.