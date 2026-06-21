Ilie Bolojan îi va propune lui Nicușor Dan un guvern minoritar. PNL vrea un „pact național” cu PSD: Avem condițiile pactului

Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va propune un „pact național” pentru formarea unui viitor guvern minoritar, fie din PSD și alte „formațiuni care vor să intre transparent” la guvernare, fie din PNL-USR-UDMR.

„Sunt două ipoteze. Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori transparent să facă parte din acest guvern, sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, în care am discutat de principiu și există un acord de principiu”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta spune că va propune un „pact național” prin care nici PSD, dar nici partidele de centru dreapta să nu voteze sau să inițieze o moțiune de cenzură împotriva puterii, oricare ar fi guvernul minoritar, fie PSD, fie PNL-USR-PNL.

„Vom propune un acord de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze ca indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază”, afirmă Bolojan.

Pe lângă angajamentul că nu se va vota o moțiune sau iniția în următoarele 6 luni, acest „pact național” propus include reforme în PNRR care nu au fost aprobate de Parlament, păstrarea echilibrelor bugetare, a deficitelor, limitarea si plafonarea cheltuielilor, căci „orice fel de depăsire a acestor angajamente înseamnă corecții de peste 1 miliard de euro”. Bolojan a făcut apel la „comportament rațional” și susținerea programelor de investtiții în România.

„Acest Guvern care încearcă să treacă (n.r. - a premierului propus Adrian Veștea) nu are o majoritate transparentă și asumată. În această situație PNL nu va susține o astfel de soluție iar recomandarea către grupurile parlamentare e să părăsească sala în timpul votului.

Am aprobat și vom propune partenerilor noștri cu care există un acord de principiu, dar și președintelui României soluțiile pe care le vedem pentru a debloca transparent situația guvernamentală. Formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea în formarea guvernului e o formulă minoritar”, afirmă Ilie Bolojan.