Emilian şi Wrs, puşi în mare dificultate încă din prima gală „Te cunosc de undeva!”: Nu am mai mâncat nimic toată ziua

Ruleta le-a fost alături concurenţilor celui mai nou sezon „Te cunosc de undeva!” încă din primele clipe de la antrenamente, prilej cu care au şi aflat ce personaje vor avea de interpretat în prima gală. Pe lângă provocarea vocală de zile mari pe care personajul le-a adus-o lui Emilian şi Wrs, cei doi au avut de îndurat şi un „tratament” special, la un specialist de protetică dentară. Mai exact, pentru a fi cât mai aproape de referinţă, concurenţii au fost nevoiţi să poarte câte o proteză specială, care i-a pus în mare dificultate.

„Iniţial ni s-a părut foarte amuzant, însă imediat ne-am dat seama ce presupune această proteză. Ni s-a schimbat total dicţia, aşa că antrenamentele au presupus o muncă titanică!”, a povestit WRS, în vreme ce Emilian a completat: „Începem în forţă, cu un mega personaj! Încă de dimineaţă am trecut pe la specialist, pentru a ne accesoriza personajele. Nu am mai mâncat nimic toată ziua, dar la ce adrenalină a fost pe platou, nici nu am simţit nevoia!”.

Cine este personajul care i-a provocat pe Emilian şi Wrs în prima gală „Te cunosc de undeva!” şi cum s-au descurcat aceştia, telespectatorii vor putea afla urmărind transforming show-ul sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Opt cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Pepe, după schimbarea de la emisiunea „Te cunosc de undeva!”: Ce bine că nu s-a întâmplat când eram eu concurent

Reguli noi în cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce va debuta sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1. Ajuns deja la majorat, transforming show-ul îşi va surprinde noua serie de de artişti #NăscuţiPentruSpectacol cu încă o premieră – la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat.

Astfel, în fiecare dintre gale va exista posibilitatea ca un cuplu de concurenţi să nu afle piesa pe care trebuie să o pregătească pentru ediţia următoare, până la primele antrenamente. „Ce bine că nu s-a întâmplat când eram eu concurent. Îţi dai seama că asta implică un timp mult mai scurt de pregătire, deci un dezavantaj major!”, a mărturisit coprezentatorul transforming show-ului de la Antena 1, Pepe.

Cum vor reacţiona concurenţii la auzul acestei veşti şi cine vor fi primii care vor avea parte de „tratamentul” preferenţial al ruletei, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera celui de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, sâmbăta, de la 20:00, la Antena 1.

