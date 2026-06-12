Documentele Pentagonului care dau fiori. Mărturiile a cinci agenți ridică semne de întrebare - foto AI

Cel de-al treilea lot de documente publicat conține mai multe mărturii directe ale unor persoane care au observat „sfere” pe cer.

Potrivit documentelor legate de fenomenul OZN și făcute publice vineri de Departamentul Apărării al SUA, cel puțin cinci agenți speciali din cadrul forțelor de ordine au observat, în octombrie 2023, sfere luminoase roșii și portocalii pe cerul nopții.

Pe parcursul a două zile din octombrie 2023, cel puțin cinci agenți au raportat apariția unor lumini neobișnuite în vestul Statelor Unite, în apropierea unui „obiectiv sensibil de securitate națională”. Martorii au descris separat o sferă portocalie strălucitoare, considerată „sfera-mamă”, care părea să genereze „sfere roșii mai mici” pe parcursul mai multor ore.

Dosare declasificate din arhivele CIA, FBI și Pentagonului

Rapoartele fac parte dintr-un nou lot de documente care include informații provenite de la CIA, Departamentul Apărării, FBI și alte agenții de informații, datând încă din 1949. Acestea conțin relatări despre farfurii zburătoare, observații directe ale unor „sfere” și incidente în care angajați guvernamentali au văzut obiecte neidentificate.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că documentele publicate conțin informații istorice și declasificate despre fenomene anomale neidentificate și că Departamentul Apărării lucrează deja la următorul lot de documente.

„Pe măsură ce nivelul fără precedent de interes pentru acest subiect și pentru efortul istoric de transparență al administrației Trump continuă să crească, site-ul WAR.GOV/UFO a înregistrat peste 1,7 miliarde de accesări la nivel mondial de la lansarea sa, pe 8 mai 2026”, a adăugat acesta.

Martori diferiți, descrieri aproape identice

Relatările agenților sunt considerate importante deoarece fiecare dintre ei a observat fenomenul din unghiuri diferite, în aceeași zonă. De asemenea, au folosit descrieri foarte asemănătoare și au relatat evenimentul aproape identic.

Deși majoritatea agenților au declarat că sferele roșii se deplasau pe cerul nopții, unul dintre ei a susținut că acestea erau staționare.

Ancheta rămâne deschisă

În ciuda existenței mai multor rapoarte privind incidentul, autoritățile americane nu au închis încă ancheta.

Până în prezent, angajații federali au exclus posibilitatea ca obiectele să fi fost confundate cu gazele de evacuare ale unor aeronave militare și consideră puțin probabil să fi fost drone, activități de spionaj străin sau fenomene meteorologice.

Un alt raport, din iulie 2025, menționează că doi martori au observat „o lumină extrem de puternică” în curtea casei lor și au identificat două „sfere” descrise ca fiind „sfere roșii strălucitoare”, care conțineau în interior un „soare” de plasmă albă.