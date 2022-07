Discurs Viktor Orban. Eugen Tomac, critici la adresa PSD și PNL: Mi se pare inadmisibil ca UDMR să mai fie ţinut în Guvern

Eugen Tomac a subliniat că este regretabil faptul că preşedinţii celor două partide au avut o poziţie publică abia după o săptămână de la discursul premierului maghiar.



"Este regretabil că abia la o săptămână după ce Viktor Orban a venit în România şi şi-a permis să fie avocatul lui Putin şi să emită nişte teze cu iz nazist, autorităţile române să reacţioneze abia acum la cel mai înalt nivel. (...) Abia după ce a ieşit şi Departamentul de Stat al SUA, după ce colaboratorii lui Orban îşi dau demisia la Budapesta pentru că sunt şocaţi de limbajul pe care l-a folosit, un limbaj de vremurile lui Hitler. Îi cer domnului preşedinte Marcel Ciolacu şi domnului prim-ministru Ciucă să se delimiteze imediat de UDMR care a stat la masă cu Orban, care l-a aplaudat pe Orban şi care nici până la această oră nu s-a disociat de Orban", a declarat preşedintele PMP, potrivit Agerpres.



Eugen Tomac a adăugat că UDMR nu mai poate rămâne în Guvernul României atât timp cât stă la masă cu cineva care susţine teze naziste şi are un discurs anti-european.



"În acest context, mi se pare inadmisibil ca UDMR să mai fie ţinut în Guvern. Le cer celor doi lideri să se delimiteze imediat de UDMR care, până nu îşi clarifică poziţia, nu are ce căuta în Guvernul României", a spus Tomac.



Liderul PMP a mai criticat şi faptul că preşedintele României a avut o poziţie publică tardivă pe acest subiect, afirmând că, în opinia sa, avea obligaţia să reacţioneze primul la derapajul premierului ungar Viktor Orban.

"Trebuie scos UDMR de la guvernare". Dar de ce?”

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, spune că nu este cazul să se vorbească despre o criză în coaliţia de guvernare, după vizita lui Viktor Orban în România, pentru că niciunul dintre partenerii de coaliţie nu a făcut nimic împotriva intereselor generale ale României.

"Am văzut că mulţi au sărit: 'Trebuie scos UDMR de la guvernare'. Dar de ce? Pentru declaraţiile noastre, pentru acţiunea sau inacţiunea noastră în Guvern, pentru respectarea sau nerespectarea programului de guvernare, acordului de coaliţie şi a intereselor Guvernului şi a ţării, da, ok. Putem să căutăm sancţiuni, putem să căutăm fel de fel de chestiuni legate de funcţionarea, de îmbunătăţirea coaliţiei, dar aici nu este cazul. Da, să avem o discuţie, nu avem nimic împotrivă, când spune cineva la o şedinţă ulterioară a coaliţiei, se poate discuta. E un subiect important, am înţeles, dar nimeni nu poate spune în acest moment că UDMR sau liderii Uniunii n-au respectat partenerii din coaliţie, n-au respectat acordul din coaliţie, programul de guvernare şi au acţionat împotriva intereselor generale şi specifice ale României pe undeva. Asta nu se poate spune", a susţinut Kelemen Hunor.

"Nu trebuie să vorbim despre o criză în coaliţie"

"Nu trebuie să vorbim în niciun caz despre o criză în coaliţie. O criză în coaliţie este dacă nu se respectă programul de guvernare, dacă nu se respectă acordul de coaliţie, dacă nu putem să ne înţelegem pe subiecte din programul de guvernare, de pe agenda noastră politică, dacă cineva dintre noi face ceva împotriva intereselor generale sau specifice ale României şi nu este cazul în coaliţie. Fiecare şi-a făcut treaba, discutăm, punem în aplicare programul de guvernare, căutăm soluţii la problemele cetăţenilor şi la problemele cu care ne confruntăm cu toţii, dar un conflict în interiorul coaliţiei pe un discurs al unui om politic, indiferent cine e acel om politic din Uniunea Europeană, nu cred că este cazul, că nu lezează, nu atinge în niciun fel coaliţia, performanţele coaliţiei. Orban n-a vorbit de România, Orban n-a vorbit de Guvernul României, de coaliţie, deci nu există motiv pentru care să fie o chestiune de tensiune în coaliţie. Deci, se poate discuta în coaliţie ceea ce a spus Orban, eu sunt pregătit pentru orice discuţie", a declarat liderul UDMR, astăzi, pentru Agerpres.

