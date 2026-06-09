Degajare de fum la staţia de metrou Piaţa Iancului: Intervenţie a echipelor Metrorex şi ISU

Sursa Foto: Agerpres

Un incident tehnic soldat cu degajare de fum a avut loc marţi în staţia de metrou Piaţa Iancului din Capitală.

Echipele specializate ale Metrorex, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), intervin la staţia Piaţa Iancului pentru remedierea unei defecţiuni tehnice şi pentru eliminarea oricărui risc ce ar putea afecta desfăşurarea în condiţii optime a transportului cu metroul, informează marţi compania. A fost observată o degajare de fum la nivelul peronului.

Potrivit unui comunicat al Metrorex, marţi după-amiaza, în jurul orei 16:00, pe Magistrala 1, la staţia Piaţa Iancului, a fost semnalată o defecţiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea unui miros de fum.

Nu sunt persoane rănite

Circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară normal, iar instalaţia de ventilare din staţie a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Nu sunt persoane rănite. La caz au acționat 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

"Ca măsură preventivă, echipele specializate ale Metrorex, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), intervin la faţa locului pentru remedierea defecţiunii şi pentru eliminarea oricărui risc care ar putea afecta desfăşurarea în condiţii optime a transportului cu metroul", au dat asigurări reprezentanţii companiei, conform Agerpres.

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