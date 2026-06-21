De ce nu l-a invitat Bolojan pe Nicușor Dan la Congres. Remember 2025: Președintele a fost la Congresul PNL

Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Congresul PNL din 2025 - Foto: Florin Ravdan, DC News, DC News TV

Îl iulie 2025 când la Congresul PNL de atunci Ilie Bolojan a fost ales președintele partidului, participa ca invitat și președintele Nicușor Dan. Nu și la Congresul de azi.

De ce nu a fost invitat președintele Nicușor Dan?

Ilie Bolojan explică, într-o intervenție la Digi 24 și subliniază situația tensionată din jurul Congresului de azi.

„Nu știu dacă era potrivit (n.r. - întrebat de ce nu a fost invitat președintele Nicușor Dan), dar vă rog să vă gândiți că până ieri la ora 17:00 nu știam cum se va desfășura acest Congres, dacă vor fi mai multe moțiuni cum a trebui să fie sau dacă va fi una singură și se putea face un Congres în condiții destul de tensionate, așa că până ieri la ora 17:00 nu am invitat pe nimeni pentru a nu genera un spectacol care să îi facă pe invitați să se facă să se simtă prost. Dar nu a fost această situație”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că Nicușor Dan „nu e motiv de tensiune în partid, dar nominalizarea unui om din partid, fără să consulți partidul și fără să informezi președintele partidului, nu e gest de fair play”.

De precizat că la Congresul PNL din 2025 a participat și președintele Nicușor Dan.

În urma votului exprimat de delegaţii liberali la Congresul de azi, Bolojan a obţinut 1.769 de voturi pentru.

Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte al partidului.

La Congres au fost prezenţi 1.886 de delegaţi, fiind 1.842 de voturi exprimate. Au fost 44 de voturi anulate, iar 73 au fost declarate nule.

Congresul s-a desfășurat sub presiunea tensiunilor majore din interiorul PNL, în contextul în care o parte din partid îl susține pe premierul propus Adrian Veștea (PNL), care va urma să ceară mâine votul de învestitură în Parlament.