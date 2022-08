Robert Negoiță a vorbit despre modernizarea bulevardului Decebal și noua parcare subterană.

„Parcarea de la Decebal este deja în folosință, dar proiectul de la Unirii în continuare este blocat. Este puțin probabil să-l deblocăm atâta vreme cât primarul general mi-a spus cât se poate de direct că nu este de acord cu acest proiect”, a spus Robert Negoiță la interviurile DC News.

Deși este un proiect care pentru locuitorii din Sectorul 3, de pe Bulevardul Unirii, ar însemna creșterea valorii locuințelor pe care le au de trei ori, Nicușor Dan nu este de acord. Vorbim de un pasaj subteran pentru automobile și zonă pietonală cu parc. Este un proiect pe care Robert Negoiță l-ar fi făcut repede și care ar fi atras foarte mulți turiști. De ce să nu fie Nicușor Dan cu asemenea proiect greu de explicat...

„Nicușor Dan nu a știut să-mi dea un argument, mi-a spus doar că Bucureștiul are alte priorități. I-am zis că poate avea alte priorități în ceea ce privește activitatea dumnealui, iar în ceea ce privește activitatea noastră de la Sectorul 3, normal ar fi să ne stabilim noi prioritățile. Cu un bulevard de 3 kilometri lungime și peste 100 metri lățime, 100% pietonal, intri pe harta lumii în mod direct”, a spus Robert Negoiță la DC News.

Ar fi o zonă în care ar apărea restaurante, cafenele, săli de spectacole, magazine de lux și alte atracții pentru turiștii din întreaga lume, un gen de street mall.

„Depindem de Primăria Generală pentru a ne da acordul. Ne blochează și cu pasajele, și cu unele poduri ne-au tot blocat... Nu ne dau avizele pur și simplu. Aici vorbim de un bulevard pe care îl gestionează dumnealor și atunci... trebuie să fie de acord”, a mai zis edilul Sectorului 3.

Vezi mai multe de la minutul 24:

Robert Negoiță, primarul Sectorul 3, a vorbit despre o candidatură la Primăria București. Invitat la DC News și DC News TV, Robert Negoiță, primarul Sectorul 3, un edil care mișcă lucrurile în București, a fost întrebat dacă nu ia în calcul să candideze și la primăria Capitalei. Robert Negoiță a spus că nu vrea, dar a venit cu o idee care ar duce la performanță.

„Varianta corectă nu este să mă duc eu la Primăria Generală. Nu mă interesează și am demonstrat acest lucru. Am avut probleme, din nefericire, cu toți care au fost primari generali care spuneau: „bă, ce se agită Negoiță, vrea la Primăria Generală”. Nu am vrut și viața a demonstrat că nu am vrut lucru acesta. Dar da, îmi doresc să mișcăm Bucureștiul pe mai departe. Varianta corectă este subsidiaritatea care este un demers absolut logic, absolut normal și mare trend în toată lumea civilizată. Subsidiaritatea înseamnă ca atribuții de la Primăria Generală să treacă la primăriile de sector. De ce să merg eu la Primăria Generală să gestionez un sistem foarte mare care înseamnă tot Bucureștiul și de ce să nu vină sistemul să-l gestionăm în Sectorul 3? Este bine să avem cât mai multe atribuții către sector. În primul rând, pentru că decizia trebuie dusă cât mai aproape de cetățean și, în al doilea rând, pentru că avem nevoie de concurență. Întotdeauna concurența a gestionat performanță”, a spus Robert Negoiță la DC News.

