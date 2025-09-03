Concertul Angelei Gheorghiu, anulat: Am aflat cu mare dezamăgire

Evenimentul „Angela Gheorghiu - 35 de ani de excelență”, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat.

Ca urmare a interesului scăzut din partea publicului și a vânzărilor de bilete care nu au atins nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment de o asemenea amploare, organizatorii au făcut eforturi considerabile pentru a face posibilă reprogramarea acestuia. Din păcate, în ultimă instanță, aceștia au fost nevoiți să ia această decizie dificilă și adresează scuze pentru neplăcerile cauzate tuturor persoanelor care au achiziționat bilete. Totodată, îi asigură de faptul că restituirea contravalorii biletelor achiziționate se va face prin intermediul agenției de ticketing Iabilet.ro și oferă opțiuni suplimentare de compensare.

Mesaj din partea Intermusica, managementul doamnei Angela Gheorghiu:

„Am aflat cu mare dezamăgire despre decizia unilaterală a SC Mall 4 Art SRL de a anula gala aniversară de duminică, 7 septembrie, invocând motive comerciale. Putem confirma că, anterior acestei decizii, contractul doamnei Gheorghiu fusese deja încălcat, iar ea nu era singurul artist aflat în această situație.

În corespondența din ultimele zile, SC Mall 4 Art SRL a informat echipa de management a doamnei Gheorghiu despre imposibilitatea organizării concertului de gală din 7 septembrie și ne-a confirmat în scris că își asumă întreaga responsabilitate pentru anulare, invocând dificultățile financiare cu care se confruntă.

Aceasta în ciuda faptului că biletele pentru acest concert fuseseră bine vândute, așa cum arată harta online a locației concertului. Din păcate, singura dată oferită ca alternativă, în cazul reprogramării concertului, 12 octombrie, nu a fost compatibilă cu disponibilitatea artiștilor invitați.

Doamna Gheorghiu este profund întristată că nu va putea concerta de ziua ei de naștere, pentru publicul minunat din țara sa natală și pentru cei care călătoresc special din străinătate pentru a o asculta și îi sfătuiește pe toți cei care au achiziționat bilete pentru acest concert să solicite rambursarea banilor de la organizatori”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News