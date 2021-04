„La negocieri, am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste şi suntem în faza următoare în care guvernăm România”, a declarat, miercuri, 21 aprilie, Florin Cîţu.

Întrebat când vom avea un ministru la Ministerul Sănătății, premierul a spus: „Sper că astăzi vom avea un ministru”.

Premierul Florin Cîțu a mai spus că, după negocierile de marţi seară, nu i-au fost ştirbite prerogativele constituţionale.