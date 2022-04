Chef Florin Dumitrescu: Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul. Unde e cel mai bine să mănânci

Chef Florin Dumitrescu, jurat la emisiunea „Chefi la cuțite”, nu recomandă clienților să comande ceea ce le spune ospătarul.

„Am învățat-o încă din prima zi de cârciumă. Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul. Mă simt ca un magician din ăla care dezvăluie trucuri. Nu e bine! (...) Există acest astăzi vă recomand... coastele de porc. Dar de ce îmi recomanzi tu mie coastele de porc astăzi? Păi... să scăpăm de ele, înțelegi? Dar nu că sunt ele gătite, dar e ultima zi a lor înainte de a expira, înainte de a începe să miroasă urât. Asta în cârciumile care nu funcționează, dacă te duci la una care are 700 de persoane rulaj pe prânz nu ai problema asta. Cel mai bun sfat este să te duci să mănânci acolo unde e cârciuma plină”, a spus Florin Dumitrescu.

„Atunci când carnea se acoperă cu sos, înseamnă că se acoperă o greșeală. Dacă mănânc la împinge tava, eu mănânc chestii cât mai românești, cât mai de casă. Oamenii din spate sunt oamenii care fac mâncare și acasă”, a mai zis, într-un podcast, Florin Dumitrescu.

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără se se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie, e direct inflamație. Un sfert de oră am de la prima lingură când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi”, a mai spus juratul de la „Chefi la cuțite”.

Chef Dumitrescu a găsit cel mai spectaculos desert în Thessaloniki

Deși în viața de zi cu zi chef Florin Dumitrescu are un stil de viață echilibrat, îndrăgitul chef a mărturisit că nu a putut să se abțină de la a degusta celebrele prăjituri grecești.

În Grecia a descoperit și cel mai bun desert mâncat vreodată: „Culinar vorbind, Chefi fără limite m-a surprins prin multe feluri de mâncare de care nu am auzit, multe ingrediente pe care nu le cunoșteam, chiar și tehnici. Fiecare loc în care am ajuns a avut ceva special, un fel de mâncare specific, mai de-al locului. Eu sunt, într-adevăr, înnebunit după dulciuri, după deserturi. Cel mai spectaculos desert pe care l-am mâncat, vă spun sincer, l-am găsit în Thessaloniki. A fost cel mai bun kataif gustat vreodată, în cea mai bună patiserie din zonă”.

