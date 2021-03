Cea mai așteptată carte a lui Godină încă nu s-a scris. Performanța extraordinară pe care polițistul se sfiește s-o transforme în volume

După disputa dintre polițistul-scriitor Marian Godină și criticul literar Daniel Cristea-Enache, am fost curioasă să văd ce scriu oamenii care i-au cumpărat cărțile.

Și am vrut niște păreri obiective, așa că am intrat pe eMag unde oricine a cumpărat ”Flash-uri din sens opus” poate lăsa un comentariu. Cei mai mulți au fost încântați de ușurința cu care se poate citi cartea domnului pe care îl alint ”Tzancă Uraganu al literaturii contemporane”. Dar au fost și câțiva care s-au arătat dezamăgiți de ce au găsit în cartea pe care au dat câteva sute de lei.

Iată câteva comentarii de pe eMag:

1. O...."lectura" cam.... Ideea e ca exista coperta si pagini. Produsul este acceptabil (celuloza putina)... Continutul este o "inmanunchere" de justificari "mai mult sau mai putin penibile" la actiunile chiar penibile a militienilor rutieri (caci de existenta celorlalti chiar nu stie lumea). Anumiti..... Ar putea fi impresionati de acest "masterpiece"

2. Cea mai mare parte din povestiri au fost postate pe pagina de facebook. Prea putine au reprezentat noutati sau povestiri nerelatate. Merge, la plictiseala. Dar nu e ceva ce te face sa privesti viata si dintr-o alta perspectiva sau ceva care sa te dea pe spate.

3. Pe mine m-a cam dezamagit, sincer. Nu stiu ce asteptam de fapt. Sa nu intalnesc cuvinte vulgare din 5 in 5? Mai nou si filmele americane sunt pline de s**t si f**k, asa ca suntem in pas cu moda. Cartea este un fel de culegere de anecdote, plus cateva amintiri din viata personala. Episoadele cele mai amuzante au fost deja postate pe facebook.

4. La 20 lei merge dar 50% din carte este si pe net, pagini putine..

5. Tot ce e in carte e si pe net. Ma asteptam la ceva mai wow!

6. Vulgar, ma astept totusi la un limbaj decent

7. Textul puțin, carte făcută în China, mai bine citeam de pe un blog.

8. Slabă lectură, nu m-a îmbunătățit cu nimic cultural

9. Ce te astepti de la o asemenea carte. Apreciez totusi efortul Dl-ui Godina de resposabilizare a cetatenilor.

10. Este o carte simpatica, nu wow, de pierdut timpul, se citeste foarte repede

De departe, cel mai sincer comentariu mi se pare următorul: ”Vacanta mare pentru oameni care nu sunt foarte prosti”.

Cam despre asta pare a fi umorul din cartea lui Godină, umor de tip Garcea, din anii '90, când încă se râdea la glume cu p#lă și p#zdă. Desigur, n-am citit cartea, mai am atâtea opere importante până să ajung la Marian, dar două-trei povestioare sunt publicate pe Internet și pot fi văzute acolo. Gratis.

Aștept o carte despre misiunile extraordinare la care a participat Godină. Ca scriitor, ne-am lămurit, este fabulos, dar ca polițist? Dar să nu scrie despre cum e să mergi în localitate cu peste 100 km/h, cum mai face el câteodată. Revenind.

Aș mai vrea să scrie o carte și despre cum să pici admiterea la Academia de Poliție de cinci ori. Că poate e cineva interesat și de o asemenea performanță greu de atins. Nu de alta, dar când ești scriitor de-o asemenea valoare, pare imposibil să nu iei un examen nici după atâtea încercări. Ai scrie cinci volume. Ditamai profitul, Mariane!

Acest articol reprezintă o opinie.