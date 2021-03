Godină, informațiile care îl vor speria despre criticul Daniel Cristea-Enache. Tzancă Uraganu al literaturii românești, față în față cu dicționarul

Marian Godină e doar un polițist tare-n gură, cu pretenții de scriitor. Cărțile sale se vând ca pâinea caldă, dar hei! Te miră asta în țara în care Tzancă Uraganu e pe primul loc în trending pe Youtube?! Mi-aș fi cumpărat și eu volumele sale, dar mai am stocuri de hârtie igienică prin debara și încă nu am nevoie.

Marian Godină numește arogant un critic literar cu un CV impresionant. Nu știu dacă Daniel Cristea-Enache e arogant, dar dacă ar fi, e dreptul lui să o facă. Ar fi pe bună dreptate.

Marian Godină cine este? Un polițist, care a rezolvat toate problemele din Poliția Română și, având așa mult timp liber, o arde pe Facebook și, printre picături, probabil de pe WC, mai scrie și cărți. E mare scriitor, dacă ne luăm după vânzările sale, dar nu a reușit un lucru elementar: să intre și el la facultate. Să pici admiterea la Academia de Poliție de cinci ori (sau mai mult, nu am mai ținut socoteala) este totuși o performanță. Probabil singura pe care i-o putem remarca. În ziua de azi, oricine are facultate. Dar tu nu, că n-ai nevoie, ai școala vieții.

Dar să revenim la atacul gratuit și pueril pe care Marian Godină l-a lansat la adresa lui Daniel Cristea-Enache. Criticul a făcut o remarcă despre ”opera” lui, dar se pare că Godină s-a obișnuit să fie doar pupat în fund. Când nu mai e pupat în fund, jignește și atacă gratuit oameni ai căror experiența universitară nu o înțelege. Și e normal să nu o înțeleagă din moment ce nici la Academia de Poliție n-a intrat nici după a cincea oară. Dar hei, Godină, ce crezi? Asta fac criticii literari: CRI-TI-CĂ. Am scris pe silabe că poate e mai ușor să înțelegi.

Informațiile de mai jos îl vor speria pe Marian Godină pentru că nu le va înțelege:

Să vedem cine este omul pe care polițistul îl numește îngâmfat. Daniel Cristea-Enache este un autor, eseist, critic literar și istoric literar. Este conferențiar universitar la Catedra de Istoria Literaturii Române a Universității din București. E fiul adoptiv al criticului Valeriu Cristea.

A absolvit în 1996 Facultatea de Litere a Universității București, ca șef de promoție. În 1997 a absolvit Masteratul de Literatură Modernă și Contemporană la Facultatea de Litere din București. Din 2005 devine doctor în Filologie (summa cum laude) al acestei universități, cu o teza despre Ion D. Sîrbu.

A fost corector la Contemporanul–Ideea europeană (1994-1996), apoi redactor la Caiete critice (1996-1999), asistent de cercetare la Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu (1997-2002), asistent la Catedra de Literatură română a Facultății de Litere, Universitatea din București (din 2000), secretar general de redacție la Editura Fundației Culturale Române (din 1999), ulterior director la Editura Institutului Cultural Român și redactor asociat la Adevărul literar și artistic (2003-2005), director de imagine la Grupul Editorial Corint (2005-2007).

În prezent, este conferențiar universitar, consilier editorial la Editura Polirom și cronicar literar la revista Observator cultural.

A ţinut cronica literară în Adevărul literar şi artistic (1997-2005), apoi în România literară (2005-2009) şi în Observator cultural (2009-2013), publicând şi studii, eseuri, interviuri. Colaborări sistematice la Ziarul de duminică, Suplimentul de cultură, Idei în dialog, Bucureştiul cultural, 22, Convorbiri literare, precum şi în ziarele Evenimentul zilei, Gândul educaţional, Adevărul. Are o rubrică la Radio România Cultural şi una pe portalul LiterNet. A moderat emisiunea Literatura de azi pe TVR Cultural (2010-2012).

A contribuit la Dicţionarul esenţial al scriitorilor români şi Dicţionarul scriitorilor români, IV (2001, 2002), Literatura română. Dicţionar de opere (2003), Dicţionarul General al Literaturii Române (2004-2009).

Aoleu... sperăm că Dicţionarul esenţial al scriitorilor români la care a contribuit Daniel Cristea-Enache îl cuprinde și pe Marian Godină!

Volume publicate de Daniel Cristea-Enache:





Concert de deschidere, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001 (Premiul de Debut al României literare, Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România şi Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române); ediţia a II-a, format electronic, Editura LiterNet, 2004



Ileana Mălăncioiu, Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel Cristea-Enache, Editura Polirom, 2003



Sertarul Scriitorului Român. Dialoguri pe hârtie, Editura Polirom, 2005



Bucureşti Far West. Secvenţe de literatură română, Editura Albatros, 2005



Un om din Est, Editura Curtea Veche, 2006 (Premiul pentru Critică şi Istorie Literară al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti)



Convorbiri cu Octavian Paler, Editura Corint, 2007 (ediția a II-a, Polirom, 2012)



Timpuri noi. Secvenţe de literatură română, Editura Cartea Românească, 2009 (Premiul pentru Critică al revistei Convorbiri Literare)



Lyrica magna. Eseu despre poezia lui Nichita Stănescu, Editura Curtea Veche, 2010



Cinematograful gol, Editura Polirom, 2011



Literatura de azi. Dialoguri pe net, Editura Polirom, 2013



Cartea ca destin. Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu, Editura Humanitas, 2013





Dar gata, că am scris prea mult. Și-mi fac griji pentru Godină. Dacă citește atâta îi trebuie un Nurofen, un dicționar și două zile de spitalizare. Și nu mai are cine să ne apere de infractori atâta timp cât Godină e în convalescență. Și nu mai are cine să scrie cărți, asta e mai îngrijorător! Că de murit cu Poliția la ușă tot murim, dar măcar să murim după ce am citit cărțile lui Marian.

Dar cine naiba e Godină? Un mare polițist-scriitor model. A, da, da, Godină-i ăla care merge prin localitate cu 113km/h... Ce să facem?! Un exemplu al Poliției Române. Luăm și noi lumină de la cine putem... De la acest Tzancă Uraganu al literaturii contemporane...

Hai, Mariane, fii bărbat și, de Ziua Femeii, acceptă critici de la un CRITIC LITERAR! Zi mersi că nu-ți critică opera un polițist... ci cineva cu câteva clase în plus.

Acest articol reprezintă o opinie.