Alegeri interne PNL. Gușă: Orban, în pierdere. Perechea Rareș Bogdan - Robert Sighiartău îl macină

"PNL a intrat în linie dreaptă, sunt în plină desfăşurare alegerile în cele 46 de filiale. Stabilesc aceste alegeri rezultatul din septembrie?", l-a întrebat jurnalistul Val Vîlcu pe Cozmin Gușă.

"Sunt la curent cu ce se întâmplă pe acolo. În aparenţă, deocamdată, Orban este în pierdere de viteză, dar meritul nu este a lui Cîțu. Mi-am dat seama, în ultimele zile, că meritul alegerilor câştigate împotriva lui Orban îi aparţine acestei perechi extrem de eficientă formată din Rareş Bogdan şi din secretarul general Robert Sighiartău. Fac un cuplu, merg împreună peste tot, îl mai iau şi pe Cîțu, din când în când, cu ei pentru că are nevoie partidul. Mulţi sunt nemulţumiţi pentru că, în perioada lui Cîțu, au pierdut funcţii faţă de perioada lui Orban pentru că au fost nevoiți să împartă cu UDMR-ul şi cu USR PLUS. Dar cei doi se duc, şi-au împărţit bine influenţele, merg, mai ales prin Ardeal şi Moldova, cu un românism pe care îl pun în şedinţele interne în contra partidă cu ceea ce ar sugera Orban. (...) În PNL, cuplul ăsta este cel care dă bătălia politică cu Orban şi cu ei are de furcă. Îl macină bine. Ce se va întâmpla, până în toamnă, este greu de spus", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

Principalul avantaj al lui Orban în fața lui Cîțu

Întrebat, în urmă cu o săptămână, de ce consideră că ar fi un președinte PNL mai bun decât Florin Cîțu, Ludovic Orban a spus: "Mi-ar lua 24 de ore să vă povestesc”. El spune că Florin Cîțu e în faza în care „trebuie să se convingă pe sine să-i poată convinge și pe alții” că poate fi liderul formațiunii, scrie Mediafax.

El afirmă că principalul său avantaj este cunoașterea partidului, a parlamentarilor liberali și a echipelor de conducere de la nivel local și județean.

„Simt partidul, simt pulsul și am capacitatea de a lua toate informațiile necesare pentru a propune deciziile cele mai bune. (...) De asemenea, aici e vorba de niște calități umane. Pe mine faptul că am ajuns în funcții publice nu m-a făcut să-mi pierd mințile. (...) Pentru mine, PNL în ansamblu său este o echipă. (...) Suntem într-o coaliție dificilă și este nevoie de foarte multă experiență în materie de negocieri. (...) Nu în ultimul rând, este vorba și de capacitea de a pune în practică un program”, adaugă Orban.

