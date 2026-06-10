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DCNews Stiri AFM anunță un pas important pentru mediu în Suceava

AFM anunță un pas important pentru mediu în Suceava

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 10 Iun 2026
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AFM

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASĂ „b”, HURGHIȘ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”.

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASĂ „b”, HURGHIȘ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la: 

Administrația Bazinală de Apă Siret, Adresa: Str. Cuza Voda Nr. 1, cod 600274, Bacău, județul Bacău, România.


Telefon: 0234-541646


Fax:  0234-510050


          0234-515797


E-mail: dispecer@das.rowater.ro


Administrația Fondului pentru Mediu, Adresa: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal 060031, tel. 021.317.02.87, e-mail: presedinte@afm.ro. 

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