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DCNews Politica Adrian Veștea merge până la capăt: Lista cu miniștri depusă în seara asta în Parlament, mâine se votează învestirea

Adrian Veștea merge până la capăt: Lista cu miniștri depusă în seara asta în Parlament, mâine se votează învestirea

Autor: Darius Muresan
Data publicării: 21 Iun 2026
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Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea va depune lista cu miniștri la Parlament în această seară, 21 iunie 2026, exact în ziua Congresului PNL.

Potrivit mai multor surse politice DC News, Adrian Veștea va depune în seara aceasta lista cu miniștri în Parlament.

Votul pentru învestirea Guvernului Veștea ar trebui să aibă loc mâine. 

Pe surse au apărut deja mai multe nume care ar urma să facă parte din viitorul cabinet, dacă Adrian Veștea va reuși să strângă 233 de voturi.

PSD e singurul partid care a anunțat oficial că va vota învestirea Guvernului Veștea și a decis în unanimitate să intre la Guvernare, dar a anunțat că „votul său nu e un cec în alb” și și-a impus câteva direcții în programul de guvernare. 

PSD a anunțat și ce ministere a obținut și numele celor propuși. E vorba de: 

•⁠ ⁠viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

•⁠ ⁠ministrul Justiției – Radu Marinescu

•⁠ ⁠ministrul Agriculturii – Florin Barbu

 •⁠ ⁠ministrul Energiei – Bogdan Ivan 

•⁠ ⁠ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete 

•⁠ ⁠ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale - Florin Manole 

•⁠ ⁠ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai Ghigiu 

•⁠ ⁠ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

•⁠ ⁠Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea

Mai știm că la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va fi propus Florin Zaharia, iar la Externe va fi ales Luca Niculescu. Totodată, la Apărare s-a vehiculat numele lui Sorin Cîmpeanu, membru PNL.

Marea întrebare: Obține sau nu 233 de voturi mâine Adrian Veștea? 

În acest moment, deși are voturile PSD și a unei părți din PNL, Adrian Veștea mai are nevoie de voturi, având în vedere că USR și UDMR nu vor vota guvernul.

Pe de altă parte și AUR a dat asigurări că nu va vota. Fără voturi din partea AUR aritmetica nu e de partea premierului propus. 

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