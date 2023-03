A murit Dick Fosbury, campion olimpic. Este sportivul care a revoluționat săritura în înălțime / video

Campionul olimpic american Dick Fosbury, care a revoluționat săritura în înălțime cu o tehnică care a devenit cunoscută sub numele de Fosbury Flop, a murit. Avea 76 de ani, conform The Guardian.

Fostul său agent, Ray Schulte, a anunțat vestea pe Instagram luni.

„Cu inima foarte grea trebuie să anunț că prietenul Dick Fosbury a murit duminică dimineața devreme, după o scurtă criză cu o recidivă de limfom”, a scris acesta.

Fosbury a devenit faimos în 1968, când a câștigat aurul la sărituri în înălțime în Mexico City, după o finală care a durat mai bine de patru ore.

Tehnica lui, perfecționată în competiția universitară din Oregon, a implicat săritura cu spatele și arcuirea spatelui peste bară. La acea vreme, toți sportivii foloseau tehnica „foarfeca”, săritura cu picioarele înainte.

În 2012, Fosbury a declarat pentru The Guardian că „s-a confruntat cu o mare popularitate” după triumful la Olimpiadă.

Fosbury nu a mai concurat la Jocurile Olimpice, dar stilul său, „Fosbury flop”, a ajuns rapid extrem de popular în lumea sportului.

